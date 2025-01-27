https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html

Лукашенко назвал главную задачу на новый срок

Лукашенко назвал главную задачу на новый срок - РИА Новости, 27.01.2025

Лукашенко назвал главную задачу на новый срок

Побеждающий на выборах в Белоруссии действующий глава государства Александр Лукашенко считает главной задачей на новый президентский срок не дать разорвать... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:58:00+03:00

2025-01-27T02:58:00+03:00

2025-01-27T03:07:00+03:00

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Побеждающий на выборах в Белоруссии действующий глава государства Александр Лукашенко считает главной задачей на новый президентский срок не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики. "Наша главная задача - не дать разорвать страну и передать ее нашим детям и внукам сильной, устойчивой и независимой", - заявлял Лукашенко в своей предвыборной программе. В ней он изложил цели и задачи, которые нужно будет выполнить народу вместе с избранным президентом, чтобы сделать жизнь богаче, более комфортной сегодня и завтра - для будущих поколений. Лукашенко обратил внимание, что к концу пятилетки свыше половины жителей Белоруссии составит новое поколение – белорусы, рожденные уже в суверенной стране. "Им совсем скоро нужно будет руководить страной. Им мы должны передать независимую, цветущую, мирную Беларусь и обеспечить преемственность в развитии страны. Для этого многое сделано, но и еще немало надо будет сделать", - говорилось в программе. Вызовы для страны В своей предвыборной программе Лукашенко отметил, что с точки зрения геополитики страна находится в самой высокой точке опасности за последние 80 лет, ведь весь мир вокруг полыхает. "Сегодняшние вызовы состоят в "отмене" Беларуси как страны. Не утихают попытки внести раскол в наше общество, подорвать наше единство и стабильность. Мы должны направить все усилия, чтобы сберечь страну", - говорилось в программе. Подчеркивалось, что для этого нужно сильное государство и сильная власть. Лукашенко отметил в программе, что Белоруссия ни к одной стране не имеет территориальных претензий, никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он подчеркнул, что страна придерживается оборонительной военной политики, однако в случае агрессии и вторжения белорусы должны быть готовы защитить родину. "Продолжим формировать современные вооруженные силы, развивать собственное производство передового вооружения, а также сотрудничать с Российской Федерацией в рамках подписанных международных договоров для обеспечения надежных гарантий безопасности", - отмечалось в программе. Эффективное государство В качестве опоры безопасности и независимости страны Лукашенко видит эффективную и устойчивую социально-экономическую систему. По его мнению, нужны новые технологии, конкурентоспособные производства, высокое качество, нулевая бюрократия и окончательное искоренение коррупции. Для этого, как подчеркивалось в программе, нужно правильно внедрять принципы цифровой экономики, интеллектуальные системы управления производством на базе отечественного программного обеспечения. Нужно обеспечить равномерное развитие регионов с сохранением индивидуального подхода к территориям с учетом их потенциала, потребностей и особенностей. Также Лукашенко видит необходимым завершить преобразование сельского хозяйства в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль и престижную сферу работы. Он пообещал, что к 2030 году 97% административных процедур будут переведены в электронную форму. Будет создан единый онлайн-портал государственных услуг. Лукашенко заявил, что продолжит непримиримую борьбу с коррупцией, которая создает препятствия для развития эффективного государства. Сплоченное обществоЕще одной опорой безопасности и независимости Лукашенко назвал сплоченность общества. В программе содержится призыв сохранить монолитность нации, что будет являться сдерживающим фактором в условиях, "когда сильные мира сего выбирают полигоны для разжигания конфликтов и для организации цветных революций". В программе подчеркивалась важность диалога, а не раскола, важность поиска путей для построения отношений. Как подчеркнул Лукашенко, белорусское общество должно быть единым, с теми, с кем не получается говорить на одном языке, нужно налаживать мосты для взаимопонимания. Он предложил на честных принципах перевернуть страницу разногласий, пообещал раскрепостить инициативу, помочь каждому выстроить свой жизненный путь и самореализоваться. Прагматичная внешняя политика Третья опора – прагматичная внешняя политика с акцентом на торгово-экономические отношения. "Сегодня мы стремимся расширять отношения в первую очередь с друзьями. Как никогда важны надежность и доверие", - заявил Лукашенко в предвыборной программе. В программе подчеркивалось, что нужно продолжить курс на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В то же время там говорилось, что усилия будут направлены на восстановление диалога с Западом и нормализацию отношений с соседями, прерванных не по вине и не по инициативе Минска. Лукашенко подчеркнул, что это сотрудничество взаимовыгодно. Он также планирует осваивать новые рынки, активно расширяя присутствие Минска в Азии, Африке, Латинской Америке, а также открыть новые возможности для страны как участницы БРИКС и ШОС. Качество жизни белорусовЛукашенко подчеркнул в программе, что в основе власти всегда были воля народа, его потребности и поддержка, а значит, привлекательные условия жизни граждан должны стать визитной карточкой Белоруссии. Он пообещал сохранить неизменными принципы социальной политики в образовании и медицине, поддержку материнства, детства, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Согласно предвыборной программе, в ближайшие пять лет будет усовершенствована транспортная инфраструктура, а к концу пятилетки половина всего дорожного фонда будет реконструирована и обновлена. Также Лукашенко планирует запустить масштабную программу строительства арендного жилья с перспективой его выкупа на привлекательных условиях, сохранить господдержку при строительстве жилья для многодетных семей, детей-сирот, повысить качество мобильной связи и скорость интернета по всей стране, в том числе за счет внедрения технологии 5G. Лукашенко напомнил в программе, что текущая пятилетка уже объявлена в стране пятилеткой качества, а значит, ее результатом должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса.

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Дарья Буймова

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