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Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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02:35 27.01.2025 (обновлено: 08:33 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611064.html
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:35:00+03:00
2025-01-27T08:33:00+03:00
белоруссия
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в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге."По предварительным данным областных и минской городской комиссии &lt;…&gt; Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он.Остальные четыре претендента набирают:В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6 процента.В ЦИК добавили, что итоговая явка на выборах составила 85,70 процента.
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Лукашенко на избирательном участке
Лукашенко проголосовал на президентских выборах.
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге.
"По предварительным данным областных и минской городской комиссии <…> Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
Вчера, 00:30
Остальные четыре претендента набирают:
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21 процента;
  • лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02 процента;
  • предпринимательница, участница предыдущих выборов беспартийная Анна Канопацкая — 1,86 процента;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74 процента.
В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6 процента.
В ЦИК добавили, что итоговая явка на выборах составила 85,70 процента.

На прошлых выборах главы государства, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей. За Лукашенко тогда проголосовали 80,1 процента граждан.

Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
06:55
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Предварительные итоги выборов президента в БелоруссииПосмотреть
 
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