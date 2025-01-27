https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611064.html

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:35:00+03:00

2025-01-27T02:35:00+03:00

2025-01-27T08:33:00+03:00

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995571297_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_288ebd8032b1574614bfadc8584a3677.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге."По предварительным данным областных и минской городской комиссии <…> Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он.Остальные четыре претендента набирают:В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6 процента.В ЦИК добавили, что итоговая явка на выборах составила 85,70 процента.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко на избирательном участке Лукашенко проголосовал на президентских выборах. 2025-01-27T02:35 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире