https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611064.html
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:35:00+03:00
2025-01-27T02:35:00+03:00
2025-01-27T08:33:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге."По предварительным данным областных и минской городской комиссии <…> Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он.Остальные четыре претендента набирают:В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6 процента.В ЦИК добавили, что итоговая явка на выборах составила 85,70 процента.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко на избирательном участке
Лукашенко проголосовал на президентских выборах.
2025-01-27T02:35
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РИА Новости
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге.
"По предварительным данным областных и минской городской комиссии <…> Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он.
Остальные четыре претендента набирают:
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21 процента;
- лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02 процента;
- предпринимательница, участница предыдущих выборов беспартийная Анна Канопацкая — 1,86 процента;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74 процента.
В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6 процента.
В ЦИК добавили, что итоговая явка на выборах составила 85,70 процента.
На прошлых выборах главы государства, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей. За Лукашенко тогда проголосовали 80,1 процента граждан.