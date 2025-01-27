https://ria.ru/20250127/lobnya-1995633778.html

В Лобне иностранец-нелегал истязал дочь раскаленным металлом

В Лобне иностранец-нелегал истязал дочь раскаленным металлом - РИА Новости, 27.01.2025

В Лобне иностранец-нелегал истязал дочь раскаленным металлом

В Лобне задержали мигранта, которого подозревают в истязании дочери, в том числе при помощи раскаленного металла, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:22:00+03:00

2025-01-27T09:22:00+03:00

2025-01-27T16:19:00+03:00

происшествия

россия

лобня

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Лобне задержали мигранта, которого подозревают в истязании дочери, в том числе при помощи раскаленного металла, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. "С января 2024 года в городе Лобне отец систематически избивал свою малолетнюю дочь, а также причинял ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами за различные провинности. По подозрению в истязании ребенка задержан иностранный гражданин (пункты "г, д, е" части второй статьи 117 Уголовного кодекса России)", — говорится в посте. Выяснилось, что семья находится в России нелегально. Следователи начали проверку по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка Ярославу Яковлеву представить доклад о расследовании. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.Позже в СК сообщили, что к истязаниям девочки причастна и ее мать. Женщину также задержали. Следователи ходатайствуют в суде об аресте ее мужа.

https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html

https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html

россия

лобня

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, лобня, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)