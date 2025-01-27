Число погибших при обстрелах юга Ливана Израилем возросло до 24
Минздрав Ливана: число погибших при обстрелах со стороны ЦАХАЛ возросло до 24
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов жителей юга Ливана, пытающихся вернуться в свои дома, возросло до 24, ранения получили 134 человека, говорится в понедельник в сообщении Центра по чрезвычайным операциям в области общественного здравоохранения министерства здравоохранения Ливана.
В воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские военные на юге Ливана открывали предупредительный огонь в сторону "подозрительных лиц", которые двигались в их сторону. По данным ливанского минздрава, опубликованных в воскресенье, в результате этого погибли 22 мирных жителя, ранения получили 124 из них.
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"Центр... опубликовал данные об общем количестве жертв вчерашних атак со стороны израильского противника при попытках жителей вернуться в свои все еще оккупированные населенные пункты на юге Ливана. Погибли 24 человека, среди которых шесть женщин. Ранения получили 134 человека, среди которых четырнадцать женщин и двенадцать детей", - говорится в заявлении.
Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская армия должна была покинуть юг Ливана через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.
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