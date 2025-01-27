Ливан согласился на продление соглашения с Израилем о перемирии
Власти Ливана заявили о продлении перемирия с Израилем до 18 февраля
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Ливанское правительство после проведенных консультаций приняло решение согласиться на продление действия соглашения о прекращении огня с Израилем до 18 февраля, заявил исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати.
"После ознакомления с отчетом Комиссии по наблюдению за исполнением соглашения, которая работает над реализацией резолюции СБ ООН 1701, ливанское правительство подтверждает приверженность суверенитету Ливана, его безопасности и продолжение действия соглашения о прекращении огня до 18 февраля 2025 года", - приводит слова премьера пресс-служба правительства в своем заявлении.
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По словам Микати, перед принятием решения он провел консультации с президентом Ливана Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Бирри относительно последних событий на юге страны. Также были проведены переговоры с американской стороной, ответственной за посредничество в соглашении о прекращении огня.
"По просьбе ливанского правительства США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных из израильских тюрем, арестованных после 7 октября", - добавил ливанский премьер.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Армия Израиля не выполнила в согласованный срок условия соглашения и не покинула ряд ливанских пограничных поселений, куда позже попытались вернуться местные жители, по которым израильские военные открыли огонь. В результате, по данным минздрава Ливана, погибли 22 человека и более 120 получили ранения.
Армия Ливана, в свою очередь, заявила в воскресенье, что установила блокпосты, взяв под свой контроль 18 пограничных поселений после вывода оттуда израильских военных.