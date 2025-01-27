https://ria.ru/20250127/livan-1995615690.html

Ливан согласился на продление соглашения с Израилем о перемирии

Ливан согласился на продление соглашения с Израилем о перемирии - РИА Новости, 27.01.2025

Ливан согласился на продление соглашения с Израилем о перемирии

Ливанское правительство после проведенных консультаций приняло решение согласиться на продление действия соглашения о прекращении огня с Израилем до 18 февраля, РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:14:00+03:00

2025-01-27T04:14:00+03:00

2025-01-27T04:14:00+03:00

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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Ливанское правительство после проведенных консультаций приняло решение согласиться на продление действия соглашения о прекращении огня с Израилем до 18 февраля, заявил исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати. "После ознакомления с отчетом Комиссии по наблюдению за исполнением соглашения, которая работает над реализацией резолюции СБ ООН 1701, ливанское правительство подтверждает приверженность суверенитету Ливана, его безопасности и продолжение действия соглашения о прекращении огня до 18 февраля 2025 года", - приводит слова премьера пресс-служба правительства в своем заявлении. По словам Микати, перед принятием решения он провел консультации с президентом Ливана Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Бирри относительно последних событий на юге страны. Также были проведены переговоры с американской стороной, ответственной за посредничество в соглашении о прекращении огня. "По просьбе ливанского правительства США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных из израильских тюрем, арестованных после 7 октября", - добавил ливанский премьер. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Армия Израиля не выполнила в согласованный срок условия соглашения и не покинула ряд ливанских пограничных поселений, куда позже попытались вернуться местные жители, по которым израильские военные открыли огонь. В результате, по данным минздрава Ливана, погибли 22 человека и более 120 получили ранения. Армия Ливана, в свою очередь, заявила в воскресенье, что установила блокпосты, взяв под свой контроль 18 пограничных поселений после вывода оттуда израильских военных.

https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html

https://ria.ru/20250126/livan-1995563918.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, сша, наджиб микати, джозеф аун, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году