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В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 27.01.2025
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15:37 27.01.2025 (обновлено: 18:05 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 27.01.2025
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:37:00+03:00
2025-01-27T18:05:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
литва
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений, расположенном в 500 метрах от пограничной реки Неман, был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарем-сырцом общим весом более 260 килограммов. Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса, добавляется в сообщении. Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США, отметили в пограничном управлении. По данным ведомства, у правонарушителей пограничники изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.
https://ria.ru/20250115/sakhalin-1993768478.html
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происшествия, калининградская область, россия, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Литва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву

ФСБ пресекла канал контрабанды янтаря и табачной продукции в Литву

© Фото : Погрануправление ФСБ по Калининградской областиСотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Погрануправление ФСБ по Калининградской области
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений, расположенном в 500 метрах от пограничной реки Неман, был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарем-сырцом общим весом более 260 килограммов. Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса, добавляется в сообщении.
Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США, отметили в пограничном управлении.
По данным ведомства, у правонарушителей пограничники изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления.
В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.
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