В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву
ФСБ пресекла канал контрабанды янтаря и табачной продукции в Литву
© Фото : Погрануправление ФСБ по Калининградской областиСотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву
© Фото : Погрануправление ФСБ по Калининградской области
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
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"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений, расположенном в 500 метрах от пограничной реки Неман, был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарем-сырцом общим весом более 260 килограммов. Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса, добавляется в сообщении.
Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США, отметили в пограничном управлении.
По данным ведомства, у правонарушителей пограничники изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления.
В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.