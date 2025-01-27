https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html

В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву

В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 27.01.2025

В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:37:00+03:00

2025-01-27T15:37:00+03:00

2025-01-27T18:05:00+03:00

происшествия

калининградская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды в Литву янтаря и табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений, расположенном в 500 метрах от пограничной реки Неман, был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарем-сырцом общим весом более 260 килограммов. Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса, добавляется в сообщении. Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США, отметили в пограничном управлении. По данным ведомства, у правонарушителей пограничники изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.

https://ria.ru/20250115/sakhalin-1993768478.html

https://ria.ru/20250122/kontrabandist-1994944044.html

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происшествия, калининградская область, россия, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)