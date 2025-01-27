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В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку

В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку - РИА Новости, 27.01.2025

В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку

Свидание самки и самца редчайшего дальневосточного леопарда попало на кадры фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. РИА Новости, 27.01.2025

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Свидание самки и самца редчайшего дальневосточного леопарда попало на кадры фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Сегодня подглядываем за "свиданием" дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и его прекрасной спутницы Leo 211F на "Земле леопарда". Дальневосточные леопарды — интроверты, предпочитающие одиночество. Но любви хочется всем, и в этот момент пятнистые находят друг друга. Первым в кадре показался самец Leo 275M. За ним следом грациозно и весьма игриво шагает дама его сердца", — говорится в сообщении. В нацпарке отмечают, что через 90 дней у самки могут родиться от одного до трех детенышей. "Ждем следующей фиксации Leo 211F, но уже в роли мамы", — сообщает нацпарк. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20250125/samets-1995448833.html

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