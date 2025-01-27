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ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
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13:11 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kurskaya-1995688665.html
ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в Курской области за сутки
ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 27.01.2025
ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВС России уничтожили более 190 боевиков ВСУ в курском приграничье за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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