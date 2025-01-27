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Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления - РИА Новости, 27.01.2025
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03:29 27.01.2025 (обновлено: 03:30 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html
Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления
Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления - РИА Новости, 27.01.2025
Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления
Неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США нарушает основные права человека и используется как оружие политического давления на народы Америки,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:29:00+03:00
2025-01-27T03:30:00+03:00
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США нарушает основные права человека и используется как оружие политического давления на народы Америки, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х. "Насильственная, неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США, нарушающая самые основные права человека, неприемлема. Она используется как оружие политического давления на народы "нашей Америки" (так после работ поэта Хосе Марти называют весь латиноамериканский регион - ред.). Мы поддержим инициативы СЕЛАК (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) по борьбе с этим новым злоупотреблением в регионе", - написал Родригес Паррилья в своем блоге в Х. Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Власти Бразилии также раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995594842.html
https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995550806.html
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в мире, сша, колумбия, богота, дональд трамп, бруно родригес паррилья, густаво петро, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Колумбия, Богота, Дональд Трамп, Бруно Родригес Паррилья, Густаво Петро, Инаугурация Трампа — 2025
Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления

Глава МИД Кубы Паррилья назвал депортацию нелегалов из США оружием давления

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Гавана. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США нарушает основные права человека и используется как оружие политического давления на народы Америки, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х.
"Насильственная, неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США, нарушающая самые основные права человека, неприемлема. Она используется как оружие политического давления на народы "нашей Америки" (так после работ поэта Хосе Марти называют весь латиноамериканский регион - ред.). Мы поддержим инициативы СЕЛАК (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) по борьбе с этим новым злоупотреблением в регионе", - написал Родригес Паррилья в своем блоге в Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов
Вчера, 21:40
Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Власти Бразилии также раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Американский самолет заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Вчера, 14:31
 
В миреСШАКолумбияБоготаДональд ТрампБруно Родригес ПаррильяГуставо ПетроИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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