https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html

Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления

Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления - РИА Новости, 27.01.2025

Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления

Неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США нарушает основные права человека и используется как оружие политического давления на народы Америки,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:29:00+03:00

2025-01-27T03:29:00+03:00

2025-01-27T03:30:00+03:00

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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США нарушает основные права человека и используется как оружие политического давления на народы Америки, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в Х. "Насильственная, неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США, нарушающая самые основные права человека, неприемлема. Она используется как оружие политического давления на народы "нашей Америки" (так после работ поэта Хосе Марти называют весь латиноамериканский регион - ред.). Мы поддержим инициативы СЕЛАК (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) по борьбе с этим новым злоупотреблением в регионе", - написал Родригес Паррилья в своем блоге в Х. Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Власти Бразилии также раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995594842.html

https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995550806.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, богота, дональд трамп, бруно родригес паррилья, густаво петро, инаугурация трампа — 2025