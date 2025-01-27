https://ria.ru/20250127/krizis-1995795911.html

В Молдавии заявили о возможности найти взаимовыгодное решение кризиса с ПМР

В Молдавии заявили о возможности найти взаимовыгодное решение кризиса с ПМР - РИА Новости, 27.01.2025

В Молдавии заявили о возможности найти взаимовыгодное решение кризиса с ПМР

Молдавский экс-министр экономики Октавиан Калмык считает, что Кишинев и Тирасполь могут найти взаимовыгодный механизм выхода из энергетического кризиса в начале РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:21:00+03:00

2025-01-27T21:21:00+03:00

2025-01-27T21:21:00+03:00

кишинев

тирасполь

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дорин речан

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавский экс-министр экономики Октавиан Калмык считает, что Кишинев и Тирасполь могут найти взаимовыгодный механизм выхода из энергетического кризиса в начале февраля, предположив, что приднестровские власти согласятся на предложение молдавского руководства взять в долг газ, но откажутся от помощи ЕС в 30 миллионов евро. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. "Я думаю, в этом диалоге (между Кишиневом и Тирасполем – ред.) правда где-то посередине. Скорее всего, что в начале февраля они найдут какой-то определенный механизм, который будет взаимовыгодным", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове". Он напомнил, что предложение Кишинева состоит из двух частей, первая из которых предполагает оказание технической помощи в виде 3 миллионов кубометров газа для обеспечения давления в трубопроводах. "Я думаю, в этом заинтересован и Кишинев, и Тирасполь, поэтому, скорее всего, Тирасполь согласится на это предложение. Второе предложение – это совместное использование 30 миллионов евро на закупку природного газа на европейском рынке и производство электроэнергии для обеспечения нужд и Приднестровского региона, и всей Молдовы – маловероятно, что они согласятся. Я имею в виду, что Тирасполь не участвует в формировании или в регулировании, не участвует в процессе использования вот этих грантов. Скорее всего, они откажутся", - отметил экс-глава минэкономики. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250126/tiraspol-1995584135.html

https://ria.ru/20250127/pmr-1995736454.html

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