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В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 27.01.2025
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12:14 27.01.2025 (обновлено: 12:55 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kreml-1995678687.html
В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 27.01.2025
В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено полное освобождение Курской области, вряд ли возможно подсчитать размер ущерба. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:14:00+03:00
2025-01-27T12:55:00+03:00
курская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено полное освобождение Курской области, вряд ли возможно подсчитать размер ущерба. В четверг и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей. "Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оглашении ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область.
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курская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

Песков: пока не завершено освобождение Курской области, сложно подсчитать ущерб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено полное освобождение Курской области, вряд ли возможно подсчитать размер ущерба.
В четверг и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей.
"Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оглашении ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область.
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