На поджигателя трех ресторанов в Краснодаре завели два дела
СК: на поджигателя трех ресторанов в Краснодаре завели два уголовных дела
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, а также об уничтожении чужого имущества заведены в отношении мужчины, совершившего в субботу поджог в трех ресторанах Краснодара, сообщили в СУСК по Кубани.
В субботу вечером в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге трех заведений в Западном округе города в период с 22.27 до 23.30. Работники одного из ресторанов задержали мужчину и передали его полицейским. Им оказался 19-летний житель Динского района, который пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для "совершения противоправных действий".
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По данным властей города, во всех трех ресторанах пожар полностью потушили, эвакуировав более ста человек.
"В отношении 19-летнего молодого человека, совершившего поджог в трех ресторанах краевого центра, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (пункты "а, е" части 2 статьи 105 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). В настоящее время фигурант задержан следователем СК, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении
По данным следствия, вечером 25 января обвиняемый прибыл к заведению, внутри которого разлил принесенную с собой воспламеняющуюся жидкость, поджег ее и скрылся. После этого он также поджег еще два ресторана, но в третьем заведении его остановили очевидцы.
На допросе фигурант дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Ранее на допросе задержанный заявил, что поджечь рестораны "МясоLove", "Гусь" и "Бумбараш" его направлял "украинский специалист", который обещал ему за это 35 тысяч рублей.
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