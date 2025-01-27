https://ria.ru/20250127/kot-1995790509.html

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву - РИА Новости, 27.01.2025

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, сейчас он в проходит обследование в ветклинике, следует из волонтерского... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:28:00+03:00

2025-01-27T20:28:00+03:00

2025-01-27T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Волонтеры ищут хозяина коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, сейчас он в проходит обследование в ветклинике, следует из волонтерского чата, организованного для его поиска. Ранее в Telegram-каналах писали, что в Липецке в рейсовый автобус вошел белоснежный, воспитанный и культурный кот. Пушистый ехал в Москву, на остановке в Саларьево он вырвался и убежал. Позже его заметили в другом столичном автобусе, сообщили волонтерам, которые выехали на место и забрали его. "Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван", - написала в волонтерском чате Юлия, на попечении которой находится кот. По словам волонтеров, сейчас Федор находится в стационаре ветклиники. Состояние у него не критичное, но и не идеальное. Опасений по поводу его жизни нет, но ему требуются лечение, обработки, карантин, кастрация, добавили волонтеры.

https://ria.ru/20250117/kot-1994286542.html

https://ria.ru/20241227/kot-1991666251.html

липецк

москва

саларьево (москва)

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липецк, москва, саларьево (москва), общество