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Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву - РИА Новости, 27.01.2025
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Хорошие новости
 
20:28 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kot-1995790509.html
Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву
Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву - РИА Новости, 27.01.2025
Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву
Волонтеры ищут хозяина коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, сейчас он в проходит обследование в ветклинике, следует из волонтерского... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:28:00+03:00
2025-01-27T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Волонтеры ищут хозяина коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, сейчас он в проходит обследование в ветклинике, следует из волонтерского чата, организованного для его поиска. Ранее в Telegram-каналах писали, что в Липецке в рейсовый автобус вошел белоснежный, воспитанный и культурный кот. Пушистый ехал в Москву, на остановке в Саларьево он вырвался и убежал. Позже его заметили в другом столичном автобусе, сообщили волонтерам, которые выехали на место и забрали его. "Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван", - написала в волонтерском чате Юлия, на попечении которой находится кот. По словам волонтеров, сейчас Федор находится в стационаре ветклиники. Состояние у него не критичное, но и не идеальное. Опасений по поводу его жизни нет, но ему требуются лечение, обработки, карантин, кастрация, добавили волонтеры.
https://ria.ru/20250117/kot-1994286542.html
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липецк, москва, саларьево (москва), общество
Хорошие новости, Липецк, Москва, Саларьево (Москва), Общество
Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему автостопом в Москву

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, доехавшему из Липецка в Москву

© соцсетиКот Федор
Кот Федор - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© соцсети
Кот Федор
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Волонтеры ищут хозяина коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, сейчас он в проходит обследование в ветклинике, следует из волонтерского чата, организованного для его поиска.
Ранее в Telegram-каналах писали, что в Липецке в рейсовый автобус вошел белоснежный, воспитанный и культурный кот. Пушистый ехал в Москву, на остановке в Саларьево он вырвался и убежал. Позже его заметили в другом столичном автобусе, сообщили волонтерам, которые выехали на место и забрали его.
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17 января, 20:03
«
"Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван", - написала в волонтерском чате Юлия, на попечении которой находится кот.
По словам волонтеров, сейчас Федор находится в стационаре ветклиники.
Состояние у него не критичное, но и не идеальное. Опасений по поводу его жизни нет, но ему требуются лечение, обработки, карантин, кастрация, добавили волонтеры.
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