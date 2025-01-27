https://ria.ru/20250127/korgi-1995673653.html

В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид

В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид - РИА Новости, 27.01.2025

В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид

Первого китайского корги-полицейского лишили годового бонуса за "усталый вид" на работе и "мочеиспускание в миску с едой", о чем сообщили в официальном аккаунте РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:56:00+03:00

2025-01-27T14:56:00+03:00

2025-01-27T14:56:00+03:00

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ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Первого китайского корги-полицейского лишили годового бонуса за "усталый вид" на работе и "мочеиспускание в миску с едой", о чем сообщили в официальном аккаунте питомника служебного собаководства полицейского участка городского округа Вэйфан, провинции Шаньдун в соцсети Douyin. В августе 2023 года в Китае на свет появился щенок породы вельш-корги по кличке Фуцзай, который стал местной интернет-знаменитостью после того, как в возрасте четырех месяцев "поступил на службу" на полицейскую базу по подготовке собак в восточной провинции Шаньдун в качестве оперативника по обнаружению взрывчатых веществ. У аккаунта Фуцзая в соцсети Douyin, который ведут местные сотрудники полиции, более 385 тысяч подписчиков. В ночь на 29 января в Китае будут отмечать Чуньцзе, Праздник весны, также известный как Китайский Новый год. Традиционно многие компании и организации в Китае выплачивают сотрудникам единовременную премию в преддверии праздника. Фуцзай, однако, за свое поведение такой премии был лишен. В посте, ранее опубликованном в аккаунте Фуцзая в Douyin, сотрудники полиции вызывают собаку в кабинет для подведения итогов года. Собаку хвалят за прохождение четвертого уровня оценки для полицейских собак, а также отмечают, что Фуцзай хорошо проявил себя в уходящем году. Сперва сотрудники приносят в кабинет набор с новогодним бонусом, который состоит из игрушек и собачьих лакомств, однако затем выступают с критикой в адрес собаки. Сотрудники полиции отметили, что Фуцзай, в частности, провинился "усталым видом" на рабочем месте, а также "мочеиспусканием в миску с едой". В связи с этим было принято решение лишить Фуцзая годового бонуса. Многие интернет-пользователи в Китае встали на защиту Фуцзая и выразили расстройство тем, что собаку лишили вкусного бонуса. Вскоре аккаунт опубликовал новое видео, в котором собаке все равно в честь праздника вручили щедрый набор с различными лакомствами.

https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html

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в мире, технологии, китай, шаньдун