https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html

Никто, кроме Красной Армии, не освободил бы Освенцим, заявили в РВИО

Никто, кроме Красной Армии, не освободил бы Освенцим, заявили в РВИО - РИА Новости, 27.01.2025

Никто, кроме Красной Армии, не освободил бы Освенцим, заявили в РВИО

Заслуга освобождения концлагеря Освенцим, где осуществлялся безостановочный конвейер смерти, принадлежит исключительно советским воинам и Красной Армии, заявил... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:13:00+03:00

2025-01-27T00:13:00+03:00

2025-01-27T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заслуга освобождения концлагеря Освенцим, где осуществлялся безостановочный конвейер смерти, принадлежит исключительно советским воинам и Красной Армии, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Красная Армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Никто, кроме Красной Армии, не смог бы освободить лагерь смерти Освенцим. Именно советским войскам принадлежит заслуга освобождения территории концлагеря. Неизвестно, что было бы сегодня с Польшей, если бы оккупация продолжилась. Возможно, там по-прежнему были бы нацисты. Вся оккупированная территория Польши была буквально усеяна германскими концлагерями и лагерями смерти, где проводилось тотальное уничтожение еврейского населения, польской интеллигенции, советских военнопленных, советских мирных жителей", - сказал Мягков. В период оккупации в Польше было шесть лагерей смерти: Освенцим, Треблинка, Белжец, Собибор, Хелмно и Майданек. Были и многие другие лагеря, которые освобождала Красная армия. Польша во время войны потеряла 6 миллионов человек, в том числе практически все еврейское население было уничтожено во время немецкой оккупации. "Человек, попадавший в один из них, жил совсем недолго, порой, всего несколько часов. Таким лагерем и был Освенцим, который немцы стали оборудовать в районе старинного города в начале 1940 года. В 1941 году его территория расширилась, и для строительства бараков и казарм для эсэсовцев были привлечены советские военнопленные, около 15 тысяч человек, которых вскоре после строительства уничтожили", - отметил историк. Вся территория Польши была занята гитлеровцами в 1939 году, где был установлен жестокий оккупационный режим. "Поляки для немцев были те же самые унтерменшены-недочеловеки, как, собственно говоря, русские, украинцы, белорусы. По генеральному плану "Ост", который разрабатывался в ведомстве главного эсэсовца Германии Генриха Гиммлера, на территории Польши должно было остаться не более 4 миллионов человек в качестве рабов, которые должны были обслуживать интересы германских колонистов", - рассказал научный директор РВИО. В соответствии с генеральным планом "Ост" поляки, русские, украинцы, белорусы подлежали уничтожению путем голода и физического устранения, что немцы и начали исполнять в годы Второй мировой войны. "В ходе политики окончательного решения еврейского вопроса в Освенцим эшелонами свозили еврейское население со всей Европы, но прежде всего из Польши, Советского Союза и с других оккупированных Германией стран. Эти страшные цифры необходимо назвать. Только после войны удалось обнаружить, что в день в Освенциме уничтожалось в среднем до 5 тысяч человек. Приезжал эшелон из нескольких десятков вагонов, четыре пятых из них сразу отправлялись в газовые камеры. После умерщвления в них тела отправлялись в крематорий, после сжигания пепел сбрасывали в водоем либо (использовались - ред.) в качестве удобрения для сельскохозяйственных полей", - отметил собеседник агентства. По его словам, немцы, как нация техническая, педантичная, развитая, считали, что любой лагерь, в том числе концентрационный лагерь смерти, должен приносить доход. "Они посчитали, что смерть каждого заключенного в лагере смерти приносит доход в казну Третьего Рейха - 1450 марок. Даже с учетом расходов по его умерщвлению. С заключенных снимали одежду, снимали все драгоценности, отбирали деньги, вырывали золотые зубы. Есть данные, что в день нацисты иногда собирали с заключенных до 12 килограммов золота. Это обручальные кольца, драгоценности, золотые зубы. Шли в доход казны волосы, которые сбривали с заключенных для подушек, для матрасов, одеял. Когда наши войска освобождали лагерь немцев, там было обнаружено более миллиона мужских и женских костюмов, несколько десятков тысяч детских ботиночек", - сказал Мягков. Он также заметил, что в лагере Освенцим действовал так называемый "доктор смерть" Йозеф Менгеле. Там он был назначен главным врачом и проводил варварские античеловеческие эксперименты над заключенными. "Германским летчикам Люфтваффе необходимо было узнать, сколько человек продержится, если упадет в холодную воду в океане. И, соответственно, чтобы это узнать, заключенного бросали в холодную воду и смотрели, сколько он продержится, пока не умрет. Или, допустим, испытывали на узниках герметическую камеру при отсутствии давления. Менгеле проводил также эксперименты с глазами, заливая химические растворы в глаза детей, чтобы сделать арийские глаза голубые. Экспериментировал над близнецами и прочее. Несколько десятков тысяч, как сегодня подсчитывают историки, было умерщвлено только одним вот этим Менгеле", - отметил историк. Менгеле, сменив имя, сумел убежать в Южную Америку и, по некоторым данным, погиб, когда купался в море в Атлантическом океане. "Но вот остается вопрос, так ли это было? Но факт остается фактом, что многие бывшие каратели, охранники сумели-таки избежать возмездия, переметнувшись в Канаду, Америку и Латинские страны", - обратил внимание научный директор РВИО. Он привел известный случай с украинским националистом Иваном Демьянюком, который был охранником в лагере смерти и тоже избежал наказания. "Только в конце его жизни случайно обнаружили, кем он был в молодости. Хотели организовать судебный процесс, шли длительные проволочки, и его не выдавали Советскому Союзу, потом России. В конце концов он умер в теплой постели, не дождавшись приговора. Таких было десятки, а может, и сотни. Основную массу охранников составляли украинские коллаборационисты, которых специально дрессировали как охранных собак в местечке Травники. И возможно, что и сегодня некоторые охранники еще живы, которые издевались и убивали заключенных", - отметил собеседник. Освенцим, который занимал несколько десятков гектаров, освобождал 1-й Украинский фронт маршала СССР Ивана Конева в ходе стремительной Висло-Одерской операции. "Это был огромный лагерь. К лагерю вышли сразу две наших армии. Это 59-я и 60-я армии 1-го Украинского фронта. Непосредственно этот лагерь освобождали наши 100-я, 107-я и 286-я стрелковые дивизии. Бои продолжались достаточно длительное время, много часов. И есть данные, что потери Красной Армии при освобождении от Освенцима составили до 300 человек убитых. Немцы отчаянно защищались. Вошедшие в лагерь наши солдаты увидели горы убитых людей. Ранее они видели лагеря для военнопленных советских, сожженные деревни, города, но даже у них волосы вставали дыбом от ужаса. Это, конечно, была страшная картина", - рассказал Мягков. Несколько лет назад Владимира Зеленского пригласили на годовщину освобождения Освенцима, который стал говорить, что концлагерь освободили украинцы. "Почему? Потому что 1-й Украинский фронт наступал. Потому что лагерь освобождала, в том числе 100-я стрелковая дивизия, которая получила почетное наименование "Львовская". Львовяне, украинцы освобождали. Европейская аудитория аплодировала Зеленскому. Это сопряжено было с тем же трендом, что не было освобождения Польши, а была новая оккупация, и, мол, без западных союзников никакого освобождения Европы бы не было", - подчеркнул Мягков. Историк уточнил, что 1-й Украинский фронт получил свое название потому, что он освобождал Советскую Украину, равно как 2-й, 3-й, 4-й Украинский фронт. При этом 1-й Украинский фронт был переформирован из Воронежского фронта в начале 44-го года, а 100-я стрелковая Львовская дивизия получила это почетное наименование за то, что освобождала Львов, но сформирована она была в Вологодской области. "Это архангельский военный округ в 1942 году. Мы тогда не делили национальности", - сказал научный руководитель РВИО. По его словам, в России готовы, что и дальше такие провокации будут производиться, и все это в общем тренде русофобии очевидно. "Изменить это каким-то образом возможно, победив в СВО. Россия - великая держава, которая не потерпит надругательства над своей историей. А историкам в Польше остается сказать, что они сегодня, по сути дела, те же самые вурдалаки, которые попирают свою историю и нашу общую память", - резюмировал Мягков.

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https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

https://ria.ru/20250122/muzej-1995123768.html

https://ria.ru/20230127/pamyat-1847876311.html

https://ria.ru/20200127/1563818600.html

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Дарья Буймова

освенцим, польша, россия, владимир зеленский, генрих гиммлер, иван демьянюк, российское военно-историческое общество (рвио), общество