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Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
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09:54 27.01.2025 (обновлено: 10:03 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kongress-1995635066.html
Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов
Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов
Американский конгресс полностью готов вводить санкции и принимать другие меры против тех стран, которые отказываются сотрудничать или выполнять требования по... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:54:00+03:00
2025-01-27T10:03:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
майк джонсон
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский конгресс полностью готов вводить санкции и принимать другие меры против тех стран, которые отказываются сотрудничать или выполнять требования по приему своих граждан, депортируемых из США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. В понедельник Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием. При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, как отметила администрация. "Колумбия и все страны должны быть предупреждены - конгресс полностью готов принять санкции и другие меры против тех, кто не в полной мере сотрудничает или не выполняет требования по приему своих граждан, которые незаконно находятся в США", - написал Джонсон в соцсети X. Он отметил, что конгресс будет проводить политику, которая "подкрепит повестку дня" президента США Дональда Трампа. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html
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в мире, сша, колумбия, богота, дональд трамп, майк джонсон, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Богота, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Густаво Петро
Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов

Джонсон: США готовы к санкциям против стран, не принимающих мигрантов

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский конгресс полностью готов вводить санкции и принимать другие меры против тех стран, которые отказываются сотрудничать или выполнять требования по приему своих граждан, депортируемых из США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
В понедельник Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием. При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, как отметила администрация.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
"Колумбия и все страны должны быть предупреждены - конгресс полностью готов принять санкции и другие меры против тех, кто не в полной мере сотрудничает или не выполняет требования по приему своих граждан, которые незаконно находятся в США", - написал Джонсон в соцсети X.
Он отметил, что конгресс будет проводить политику, которая "подкрепит повестку дня" президента США Дональда Трампа.
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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26 января, 23:56
 
В миреСШАКолумбияБоготаДональд ТрампМайк ДжонсонГуставо Петро
 
 
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