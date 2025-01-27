Конгресс пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов
Джонсон: США готовы к санкциям против стран, не принимающих мигрантов
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский конгресс полностью готов вводить санкции и принимать другие меры против тех стран, которые отказываются сотрудничать или выполнять требования по приему своих граждан, депортируемых из США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
В понедельник Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием. При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, как отметила администрация.
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
"Колумбия и все страны должны быть предупреждены - конгресс полностью готов принять санкции и другие меры против тех, кто не в полной мере сотрудничает или не выполняет требования по приему своих граждан, которые незаконно находятся в США", - написал Джонсон в соцсети X.
Он отметил, что конгресс будет проводить политику, которая "подкрепит повестку дня" президента США Дональда Трампа.
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.