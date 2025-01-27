https://ria.ru/20250127/kongo-1995715430.html

Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго

Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025

Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго

Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:14:00+03:00

2025-01-27T15:14:00+03:00

2025-01-27T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК Киншасе проявлять осторожность, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Обращений от наших граждан в дипломатическое представительство не поступало. В столице обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме. Сообщается о планах местных молодежных организаций провести 27 января манифестации в поддержку национальной армии. В этой связи призываем российских граждан, проживающих в Киншасе, проявлять осторожность при перемещении по городу", - заявил пресс-атташе посольства РИА Новости.Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.

https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html

демократическая республика конго

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в мире, демократическая республика конго, россия, происшествия, оон, антониу гутерреш, руанда