https://ria.ru/20250127/kongo-1995715430.html
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго
Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:37:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
россия
происшествия
оон
антониу гутерреш
руанда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479097_0:280:3078:2011_1920x0_80_0_0_ce4710f247c0811f74c7accb8821ecab.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК Киншасе проявлять осторожность, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Обращений от наших граждан в дипломатическое представительство не поступало. В столице обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме. Сообщается о планах местных молодежных организаций провести 27 января манифестации в поддержку национальной армии. В этой связи призываем российских граждан, проживающих в Киншасе, проявлять осторожность при перемещении по городу", - заявил пресс-атташе посольства РИА Новости.Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
демократическая республика конго
россия
руанда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479097_346:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3659b761863ad28742686e320cd2f088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, демократическая республика конго, россия, происшествия, оон, антониу гутерреш, руанда
В мире, Демократическая Республика Конго, Россия, Происшествия, ООН, Антониу Гутерреш, Руанда
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго
Посольство России не получало обращений от граждан из-за обострения в ДР Конго