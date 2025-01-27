Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 27.01.2025 (обновлено: 15:37 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kongo-1995715430.html
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго
Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:37:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
россия
происшествия
оон
антониу гутерреш
руанда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479097_0:280:3078:2011_1920x0_80_0_0_ce4710f247c0811f74c7accb8821ecab.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК Киншасе проявлять осторожность, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Обращений от наших граждан в дипломатическое представительство не поступало. В столице обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме. Сообщается о планах местных молодежных организаций провести 27 января манифестации в поддержку национальной армии. В этой связи призываем российских граждан, проживающих в Киншасе, проявлять осторожность при перемещении по городу", - заявил пресс-атташе посольства РИА Новости.Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
демократическая республика конго
россия
руанда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479097_346:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3659b761863ad28742686e320cd2f088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, демократическая республика конго, россия, происшествия, оон, антониу гутерреш, руанда
В мире, Демократическая Республика Конго, Россия, Происшествия, ООН, Антониу Гутерреш, Руанда
Россияне не обращались в посольство из-за обострения в ДР Конго

Посольство России не получало обращений от граждан из-за обострения в ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обращений к посольству РФ от россиян в районе обострения ситуации в Демократической Республике Конго не поступало, посольство призывает россиян в столице ДРК Киншасе проявлять осторожность, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Обращений от наших граждан в дипломатическое представительство не поступало. В столице обстановка спокойная, посольство работает в штатном режиме. Сообщается о планах местных молодежных организаций провести 27 января манифестации в поддержку национальной армии. В этой связи призываем российских граждан, проживающих в Киншасе, проявлять осторожность при перемещении по городу", - заявил пресс-атташе посольства РИА Новости.
Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ДР Конго назвали агрессию Руанды объявлением войны
26 января, 20:13
 
В миреДемократическая Республика КонгоРоссияПроисшествияООНАнтониу ГутеррешРуанда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала