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Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
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02:40 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kongo-1995611267.html
Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго
Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго
Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:40:00+03:00
2025-01-27T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР Конго, сообщило агентство Рейтер. Ранее глава миротворческой миссии ООН в Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщила, что повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. "Лидер повстанческого альянса на востоке Демократической Республики Конго, в который входит группа M23, заявил в воскресенье, что они взяли город Гома", - отмечает Рейтер. Согласно агентству, неназванный лидер повстанцев также добавил, что войска правительства ДР Конго должны сдаться до 03.00 по местному времени (05.00 мск). В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
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в мире, руанда, демократическая республика конго, ангола, антониу гутерреш, поль кагаме, оон
В мире, Руанда, Демократическая Республика Конго, Ангола, Антониу Гутерреш, Поль Кагаме, ООН
Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго

Лидер повстанческих сил ДР Конго заявил о захвате города Гома на востоке страны

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР Конго, сообщило агентство Рейтер.
Ранее глава миротворческой миссии ООН в Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщила, что повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Вчера, 20:13
"Лидер повстанческого альянса на востоке Демократической Республики Конго, в который входит группа M23, заявил в воскресенье, что они взяли город Гома", - отмечает Рейтер.
Согласно агентству, неназванный лидер повстанцев также добавил, что войска правительства ДР Конго должны сдаться до 03.00 по местному времени (05.00 мск).
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго
Вчера, 18:39
 
В миреРуандаДемократическая Республика КонгоАнголаАнтониу ГутеррешПоль КагамеООН
 
 
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