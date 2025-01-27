https://ria.ru/20250127/kongo-1995611267.html

Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго

Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025

Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго

Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:40:00+03:00

2025-01-27T02:40:00+03:00

2025-01-27T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР Конго, сообщило агентство Рейтер. Ранее глава миротворческой миссии ООН в Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщила, что повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. "Лидер повстанческого альянса на востоке Демократической Республики Конго, в который входит группа M23, заявил в воскресенье, что они взяли город Гома", - отмечает Рейтер. Согласно агентству, неназванный лидер повстанцев также добавил, что войска правительства ДР Конго должны сдаться до 03.00 по местному времени (05.00 мск). В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html

https://ria.ru/20250126/dyuzharrik-1995579173.html

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Дарья Буймова

в мире, руанда, демократическая республика конго, ангола, антониу гутерреш, поль кагаме, оон