Повстанцы заявили о захвате города Гома в ДР Конго
Лидер повстанческих сил ДР Конго заявил о захвате города Гома на востоке страны
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер альянса повстанческих сил Демократической Республики Конго, в которую входит группировка М23, заявил, что силы альянса захватили город Гома на востоке ДР Конго, сообщило агентство Рейтер.
Ранее глава миротворческой миссии ООН в Конго (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщила, что повстанцы из группировки М23 и военные Руанды вторглись в пригород столицы провинции Северное Киву Гому в ДР Конго. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
"Лидер повстанческого альянса на востоке Демократической Республики Конго, в который входит группа M23, заявил в воскресенье, что они взяли город Гома", - отмечает Рейтер.
Согласно агентству, неназванный лидер повстанцев также добавил, что войска правительства ДР Конго должны сдаться до 03.00 по местному времени (05.00 мск).
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.