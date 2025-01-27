Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам
Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам и семьям
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАмериканский герб на здании консульства США
Американский герб на здании консульства США. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро после решения главы госдепа США Марко Рубио ограничить выдачу виз лицам, ответственным за инцидент с самолетами, заявил в своем блоге в Х, что виз в США у них нет, а остальной мир является более привлекательным.
Госсекретарь США Марко Рубио, согласно тексту коммюнике, с настоящего момента и до исполнения Колумбией своих обязательств по приему депортируемых из США нелегалов может запретить лицам, ответственным за вмешательство в операции США по репатриации, а также их семьям, въезд в США на основании "потенциально серьезных неблагоприятных последствий для внешней политики Соединенных Штатов". Визовые ограничения будут применяться "к колумбийским должностным лицам и их ближайшим родственникам, которые соответствуют критериям".
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.