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Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам - РИА Новости, 27.01.2025
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05:51 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995619353.html
Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам
Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам - РИА Новости, 27.01.2025
Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам
Колумбийский лидер Густаво Петро после решения главы госдепа США Марко Рубио ограничить выдачу виз лицам, ответственным за инцидент с самолетами, заявил в своем РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:51:00+03:00
2025-01-27T05:51:00+03:00
в мире
сша
колумбия
богота
густаво петро
дональд трамп
марко рубио
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро после решения главы госдепа США Марко Рубио ограничить выдачу виз лицам, ответственным за инцидент с самолетами, заявил в своем блоге в Х, что виз в США у них нет, а остальной мир является более привлекательным. "Не теряйте времени. У нас нет виз. Мы въезжали по праву, но это не имеет значения. Мир намного прекраснее, а Колумбия — прекраснее всех", - написал Петро, приложив сообщение государственного департамента США о временных визовых ограничениях. Госсекретарь США Марко Рубио, согласно тексту коммюнике, с настоящего момента и до исполнения Колумбией своих обязательств по приему депортируемых из США нелегалов может запретить лицам, ответственным за вмешательство в операции США по репатриации, а также их семьям, въезд в США на основании "потенциально серьезных неблагоприятных последствий для внешней политики Соединенных Штатов". Визовые ограничения будут применяться "к колумбийским должностным лицам и их ближайшим родственникам, которые соответствуют критериям". США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
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в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Колумбия, Богота, Густаво Петро, Дональд Трамп, Марко Рубио
Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам

Лидер Колумбии отреагировал на приостановку выдачи виз в США чиновникам и семьям

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАмериканский герб на здании консульства США
Американский герб на здании консульства США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Американский герб на здании консульства США. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро после решения главы госдепа США Марко Рубио ограничить выдачу виз лицам, ответственным за инцидент с самолетами, заявил в своем блоге в Х, что виз в США у них нет, а остальной мир является более привлекательным.
"Не теряйте времени. У нас нет виз. Мы въезжали по праву, но это не имеет значения. Мир намного прекраснее, а Колумбия — прекраснее всех", - написал Петро, приложив сообщение государственного департамента США о временных визовых ограничениях.
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Госсекретарь США Марко Рубио, согласно тексту коммюнике, с настоящего момента и до исполнения Колумбией своих обязательств по приему депортируемых из США нелегалов может запретить лицам, ответственным за вмешательство в операции США по репатриации, а также их семьям, въезд в США на основании "потенциально серьезных неблагоприятных последствий для внешней политики Соединенных Штатов". Визовые ограничения будут применяться "к колумбийским должностным лицам и их ближайшим родственникам, которые соответствуют критериям".
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять два самолета с депортированными мигрантами. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАКолумбияБоготаГуставо ПетроДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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