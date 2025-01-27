https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995616532.html

Президент Колумбии ответил на обвинения в отказе принимать мигрантов

Президент Колумбии ответил на обвинения в отказе принимать мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025

Президент Колумбии ответил на обвинения в отказе принимать мигрантов

Президент Колумбии Густаво Петро ответил на обвинение госсекретаря США Марко Рубио в том, что лидер страны внезапно передумал принимать депортированных из... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:24:00+03:00

2025-01-27T04:24:00+03:00

2025-01-27T04:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро ответил на обвинение госсекретаря США Марко Рубио в том, что лидер страны внезапно передумал принимать депортированных из Штатов мигрантов. США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии. Трамп также запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти поднимут пошлины на товары, импортированные в страну из США, на 25%. После заявления Трампа о санкциях госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию с депортацией мигрантов в Колумбию, заявил в соцсети X, что лидер Колумбии согласился принимать вылеты с депортированными из США мигрантами на борту, однако Петро отменил свое решение, "пока самолеты были в воздухе". "Я никогда не позволю, чтобы (в страну - ред.) прибывали рейсы с колумбийцами в наручниках. Марко, если это и было разрешено чиновниками канцелярии (США - ред.), то это никогда не было сделано под моим руководством... Я человек свободы, а не оков", - написал президент Колумбии в соцсети X. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250127/kolumbija-1995608557.html

https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, богота, дональд трамп, густаво петро, марко рубио, инаугурация трампа — 2025