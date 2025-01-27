Колумбия поднимет пошлины на импорт из США на 25 процентов
Колумбия поднимет пошлины на товары из США на 25% в ответ на санкции Трампа
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Богота поднимет пошлины на импорт из США на 25 процентов в ответ на санкции США, сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X.
В воскресенье Вашингтон ввел ограничительные меры и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Колумбии не позволят нарушать обязательства по приему ее граждан, депортированных из США. Президент также запретил въезд в страну для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех граждан из этой страны на границе США усиленную проверку.
"Я поручил министру внешней торговли поднять пошлины на импорт из США на 25%. Министерство (внешней торговли. — Прим. ред.) должно помочь направить наш экспорт во все страны мира, кроме США", — написал Петро.
Президент также призвал расширять экспорт колумбийских товаров и заменить американские в стране.
"Я приглашаю все зарубежные колумбийские сообщества стать продавцами нашей продукции. Североамериканские товары, цена которых будет расти в рамках национальной экономики, их необходимо заменить национальным производством, в этом поможет государство", — добавляется в публикации политика.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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