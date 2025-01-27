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Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:05 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kimakovskiy-1995803135.html
Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки
Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025
Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки
Освобождение Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике дает российским военным возможность для дальнейшего продвижения на запад в сторону Запорожской... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:05:00+03:00
2025-01-27T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике дает российским военным возможность для дальнейшего продвижения на запад в сторону Запорожской области или на север, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24". "Теперь противник понимает, что мы отсюда можем пойти на запад в сторону Запорожской области или пойти на север... Мы получаем еще давление на группировку противника, которая находится в Днепропетровской области", - прокомментировал Кимаковский освобождение Великой Новоселки. Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки

Кимаковский контроль над Великой Новоселкой поможет ВС России в продвижении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике дает российским военным возможность для дальнейшего продвижения на запад в сторону Запорожской области или на север, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".
"Теперь противник понимает, что мы отсюда можем пойти на запад в сторону Запорожской области или пойти на север... Мы получаем еще давление на группировку противника, которая находится в Днепропетровской области", - прокомментировал Кимаковский освобождение Великой Новоселки.
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Вчера, 18:52
Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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