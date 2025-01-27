https://ria.ru/20250127/kimakovskiy-1995803135.html

Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки

Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025

Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Великой Новоселки

Освобождение Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике дает российским военным возможность для дальнейшего продвижения на запад в сторону Запорожской... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:05:00+03:00

2025-01-27T23:05:00+03:00

2025-01-27T23:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике дает российским военным возможность для дальнейшего продвижения на запад в сторону Запорожской области или на север, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24". "Теперь противник понимает, что мы отсюда можем пойти на запад в сторону Запорожской области или пойти на север... Мы получаем еще давление на группировку противника, которая находится в Днепропетровской области", - прокомментировал Кимаковский освобождение Великой Новоселки. Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф