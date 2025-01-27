В Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще шести областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога в Киеве была объявлена с 1.10 мск.
По данным карты, новый сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 03.29 по мск. В Киевской области тревога прозвучала в 02.30, а в остальных областях начала распространяться еще с 01.28.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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