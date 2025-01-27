https://ria.ru/20250127/kiev-1995614329.html

В Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2025

В Киеве второй за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой областях... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:34:00+03:00

2025-01-27T03:34:00+03:00

2025-01-27T03:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога в Киеве была объявлена с 1.10 мск.По данным карты, новый сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 03.29 по мск. В Киевской области тревога прозвучала в 02.30, а в остальных областях начала распространяться еще с 01.28.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, вооруженные силы украины, россия, хмельницкий (город)