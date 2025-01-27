https://ria.ru/20250127/kholokost-1995784906.html

Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте

Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2025

Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте

Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:35:00+03:00

2025-01-27T19:35:00+03:00

2025-01-27T19:36:00+03:00

лондон

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россия

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических документов, связанных с массовым уничтожением евреев нацистами, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте архива. "В честь международного дня памяти жертв Холокоста библиотека Винера, один из крупнейших в мире архивов нацистской эпохи, запустила новый онлайн-портал, передав в руки исследователей по всему миру свыше 150 тысяч страниц свидетельств Холокоста и тех, кто противостоял ему", - сказано там. Проект по оцифровке материалов стал "крупнейшим и самым амбициозным в своём роде в Великобритании". Новый портал предоставляет свободный доступ к различным фотографиям, важнейшим документам, транскриптам и показаниям, которые переводили в электронный вид на протяжении трёх последних лет, сообщила библиотека. Среди материалов, "впервые доступных онлайн", – фотографии освобождения концлагеря Освенцим 80 лет назад, документы с Нюрнбергского процесса и различные памфлеты и книги со скрытой антифашистской пропагандой, которые распространялись среди населения под видом рекламных брошюр, поваренных книг и инструкций для домохозяек. Работа по цифровизации коллекций архива продолжится в ближайшие годы, и в онлайн-доступ ежегодно будут выкладываться 100 тысяч новых страниц. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

https://ria.ru/20250127/osvobozhdenie-1995659322.html

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

лондон

освенцим

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лондон, освенцим, юнеско, в мире, россия, ссср, холокост