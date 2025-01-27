Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц о Холокосте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау"
Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических документов, связанных с массовым уничтожением евреев нацистами, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте архива.
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"В честь международного дня памяти жертв Холокоста библиотека Винера, один из крупнейших в мире архивов нацистской эпохи, запустила новый онлайн-портал, передав в руки исследователей по всему миру свыше 150 тысяч страниц свидетельств Холокоста и тех, кто противостоял ему", - сказано там.
Проект по оцифровке материалов стал "крупнейшим и самым амбициозным в своём роде в Великобритании". Новый портал предоставляет свободный доступ к различным фотографиям, важнейшим документам, транскриптам и показаниям, которые переводили в электронный вид на протяжении трёх последних лет, сообщила библиотека.
Среди материалов, "впервые доступных онлайн", – фотографии освобождения концлагеря Освенцим 80 лет назад, документы с Нюрнбергского процесса и различные памфлеты и книги со скрытой антифашистской пропагандой, которые распространялись среди населения под видом рекламных брошюр, поваренных книг и инструкций для домохозяек.
Работа по цифровизации коллекций архива продолжится в ближайшие годы, и в онлайн-доступ ежегодно будут выкладываться 100 тысяч новых страниц.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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