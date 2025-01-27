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Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2025
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19:35 27.01.2025 (обновлено: 19:36 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kholokost-1995784906.html
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2025
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте
Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:35:00+03:00
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лондон
освенцим
юнеско
в мире
россия
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических документов, связанных с массовым уничтожением евреев нацистами, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте архива. "В честь международного дня памяти жертв Холокоста библиотека Винера, один из крупнейших в мире архивов нацистской эпохи, запустила новый онлайн-портал, передав в руки исследователей по всему миру свыше 150 тысяч страниц свидетельств Холокоста и тех, кто противостоял ему", - сказано там. Проект по оцифровке материалов стал "крупнейшим и самым амбициозным в своём роде в Великобритании". Новый портал предоставляет свободный доступ к различным фотографиям, важнейшим документам, транскриптам и показаниям, которые переводили в электронный вид на протяжении трёх последних лет, сообщила библиотека. Среди материалов, "впервые доступных онлайн", – фотографии освобождения концлагеря Освенцим 80 лет назад, документы с Нюрнбергского процесса и различные памфлеты и книги со скрытой антифашистской пропагандой, которые распространялись среди населения под видом рекламных брошюр, поваренных книг и инструкций для домохозяек. Работа по цифровизации коллекций архива продолжится в ближайшие годы, и в онлайн-доступ ежегодно будут выкладываться 100 тысяч новых страниц. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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лондон, освенцим, юнеско, в мире, россия, ссср, холокост
Лондон, Освенцим, ЮНЕСКО, В мире, Россия, СССР, Холокост
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте

Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц о Холокосте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау"
Бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Библиотека Винера в Лондоне, являющаяся одним из крупнейших в мире архивов Холокоста, выложила в онлайн-доступ более 150 тысяч страниц различных исторических документов, связанных с массовым уничтожением евреев нацистами, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте архива.
«
"В честь международного дня памяти жертв Холокоста библиотека Винера, один из крупнейших в мире архивов нацистской эпохи, запустила новый онлайн-портал, передав в руки исследователей по всему миру свыше 150 тысяч страниц свидетельств Холокоста и тех, кто противостоял ему", - сказано там.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
Проект по оцифровке материалов стал "крупнейшим и самым амбициозным в своём роде в Великобритании". Новый портал предоставляет свободный доступ к различным фотографиям, важнейшим документам, транскриптам и показаниям, которые переводили в электронный вид на протяжении трёх последних лет, сообщила библиотека.
Среди материалов, "впервые доступных онлайн", – фотографии освобождения концлагеря Освенцим 80 лет назад, документы с Нюрнбергского процесса и различные памфлеты и книги со скрытой антифашистской пропагандой, которые распространялись среди населения под видом рекламных брошюр, поваренных книг и инструкций для домохозяек.
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
Вчера, 13:25
Работа по цифровизации коллекций архива продолжится в ближайшие годы, и в онлайн-доступ ежегодно будут выкладываться 100 тысяч новых страниц.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заключенные за колючей проволокой в концентрационном лагере Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
Ад рукотворный. Что увидели красноармейцы, освободив лагерь Освенцим
27 января 2020, 08:00
 
ЛондонОсвенцимЮНЕСКОВ миреРоссияСССРХолокост
 
 
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