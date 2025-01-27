https://ria.ru/20250127/kbr-1995806122.html
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.01.2025
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом
Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:48:00+03:00
2025-01-27T23:48:00+03:00
2025-01-27T23:48:00+03:00
происшествия
терский район
россия
терек
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, сообщило СУ СК РФ по региону. "По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html
терский район
россия
терек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, терский район, россия, терек, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Терский район, Россия, Терек, Следственный комитет России (СК РФ)
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом
СК начал проверку после гибели женщины и ее шестилетнего сына в КБР