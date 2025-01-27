https://ria.ru/20250127/kbr-1995806122.html

В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом

В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.01.2025

В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом

Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:48:00+03:00

2025-01-27T23:48:00+03:00

2025-01-27T23:48:00+03:00

происшествия

терский район

россия

терек

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, сообщило СУ СК РФ по региону. "По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

терский район

россия

терек

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происшествия, терский район, россия, терек, следственный комитет россии (ск рф)