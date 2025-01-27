Рейтинг@Mail.ru
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kbr-1995806122.html
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 27.01.2025
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом
Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:48:00+03:00
2025-01-27T23:48:00+03:00
происшествия
терский район
россия
терек
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, сообщило СУ СК РФ по региону. "По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html
терский район
россия
терек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, терский район, россия, терек, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Терский район, Россия, Терек, Следственный комитет России (СК РФ)
В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом

СК начал проверку после гибели женщины и ее шестилетнего сына в КБР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, сообщило СУ СК РФ по региону.
«
"По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции.
«
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
Вчера, 19:44
 
ПроисшествияТерский районРоссияТерекСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала