https://ria.ru/20250127/kbr-1995650529.html

В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы

В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы - РИА Новости, 27.01.2025

В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы

Преподавателя, которая ударила по лицу ученика на уроке в школе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отстранили от работы на время служебной проверки,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:34:00+03:00

2025-01-27T10:34:00+03:00

2025-01-27T11:55:00+03:00

происшествия

урванский район

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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Преподавателя, которая ударила по лицу ученика на уроке в школе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отстранили от работы на время служебной проверки, сообщили РИА Новости в минпросвещения региона. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница во время урока наносит несколько ударов по лицу ученику, который, как она говорит, мешает ей проводить урок. "К нам обратилась мать пострадавшего школьника. В тот же день управлением образования местной администрации Урванского муниципального района по факту инцидента инициирована служебная проверка, которая на данный момент продолжается. На период проведения проверки педагог отстранена от работы", - сказал собеседник агентства.СУСК РФ по региону сообщило, что также проводит проверку по данному факту. "Следователем изучается видеозапись, будут опрошены педагог и руководство образовательного учреждения, учащийся и его родители, очевидцы событий, а также выполнен комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html

урванский район

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происшествия, урванский район