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В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы - РИА Новости, 27.01.2025
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10:34 27.01.2025 (обновлено: 11:55 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kbr-1995650529.html
В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы
В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы - РИА Новости, 27.01.2025
В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы
Преподавателя, которая ударила по лицу ученика на уроке в школе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отстранили от работы на время служебной проверки,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:34:00+03:00
2025-01-27T11:55:00+03:00
происшествия
урванский район
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Преподавателя, которая ударила по лицу ученика на уроке в школе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отстранили от работы на время служебной проверки, сообщили РИА Новости в минпросвещения региона. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница во время урока наносит несколько ударов по лицу ученику, который, как она говорит, мешает ей проводить урок. "К нам обратилась мать пострадавшего школьника. В тот же день управлением образования местной администрации Урванского муниципального района по факту инцидента инициирована служебная проверка, которая на данный момент продолжается. На период проведения проверки педагог отстранена от работы", - сказал собеседник агентства.СУСК РФ по региону сообщило, что также проводит проверку по данному факту. "Следователем изучается видеозапись, будут опрошены педагог и руководство образовательного учреждения, учащийся и его родители, очевидцы событий, а также выполнен комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html
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происшествия, урванский район
Происшествия, Урванский район
В КБР педагога, ударившую по лицу ученика, отстранили от работы

В КБР учительницу, ударившую по лицу школьника на уроке, отстранили от работы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пустой учебный класс. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Преподавателя, которая ударила по лицу ученика на уроке в школе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отстранили от работы на время служебной проверки, сообщили РИА Новости в минпросвещения региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница во время урока наносит несколько ударов по лицу ученику, который, как она говорит, мешает ей проводить урок.
"К нам обратилась мать пострадавшего школьника. В тот же день управлением образования местной администрации Урванского муниципального района по факту инцидента инициирована служебная проверка, которая на данный момент продолжается. На период проведения проверки педагог отстранена от работы", - сказал собеседник агентства.
СУСК РФ по региону сообщило, что также проводит проверку по данному факту. "Следователем изучается видеозапись, будут опрошены педагог и руководство образовательного учреждения, учащийся и его родители, очевидцы событий, а также выполнен комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
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