https://ria.ru/20250127/kamchatka-1995648709.html

На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту

На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту - РИА Новости, 27.01.2025

На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту

В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали пьяного мужчину, который, пытаясь сбежать от полицейских, перепутал окно с дверью, сообщила... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:29:00+03:00

2025-01-27T10:29:00+03:00

2025-01-27T13:30:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

дальний восток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали пьяного мужчину, который, пытаясь сбежать от полицейских, перепутал окно с дверью, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку."В аэропорту был замечен гражданин, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Стражи правопорядка сопроводили его в служебное помещение для установления личности и составления протокола. Мужчина попытался сбежать от полицейских. Однако перепутал застекленный оконный проем с дверью и побежал прямо в него, разбив стекло", — говорится в публикации. Нарушителем оказался 42-летний местный житель. Он приехал в аэропорт проводить знакомого и, пока они ждали рейса, злоупотребил спиртными напитками. Полицейские составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и появление нетрезвым в общественном месте. Кроме того, мужчине придется заплатить за разбитое стекло.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

петропавловск-камчатский

дальний восток

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Задержание мужчины, перепутавшего окно с дверью, в аэропорту Петропавловска-Камчатского В аэропорту Петропавловска-Камчатского мужчина перебрал с алкоголем, начал буянить, а затем врезался в стекло, перепутав его с дверью. Начиналось все мирно - житель Камчатки приехал в аэропорт проводить друга, но количество выпитого быстро превысило разумные рамки, провожающий начал ругаться матом и вести себя агрессивно. Когда его попыталась задержать полиция, мужчина бросился бежать. Но получилось не очень - на пути оказалось стекло (за которое теперь придется заплатить). 2025-01-27T10:29 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, дальний восток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)