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На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту - РИА Новости, 27.01.2025
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10:29 27.01.2025 (обновлено: 13:30 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kamchatka-1995648709.html
На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту
На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту - РИА Новости, 27.01.2025
На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту
В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали пьяного мужчину, который, пытаясь сбежать от полицейских, перепутал окно с дверью, сообщила... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:29:00+03:00
2025-01-27T13:30:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
дальний восток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали пьяного мужчину, который, пытаясь сбежать от полицейских, перепутал окно с дверью, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку."В аэропорту был замечен гражданин, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Стражи правопорядка сопроводили его в служебное помещение для установления личности и составления протокола. Мужчина попытался сбежать от полицейских. Однако перепутал застекленный оконный проем с дверью и побежал прямо в него, разбив стекло", — говорится в публикации. Нарушителем оказался 42-летний местный житель. Он приехал в аэропорт проводить знакомого и, пока они ждали рейса, злоупотребил спиртными напитками. Полицейские составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и появление нетрезвым в общественном месте. Кроме того, мужчине придется заплатить за разбитое стекло.
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петропавловск-камчатский
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Задержание мужчины, перепутавшего окно с дверью, в аэропорту Петропавловска-Камчатского
В аэропорту Петропавловска-Камчатского мужчина перебрал с алкоголем, начал буянить, а затем врезался в стекло, перепутав его с дверью. Начиналось все мирно - житель Камчатки приехал в аэропорт проводить друга, но количество выпитого быстро превысило разумные рамки, провожающий начал ругаться матом и вести себя агрессивно. Когда его попыталась задержать полиция, мужчина бросился бежать. Но получилось не очень - на пути оказалось стекло (за которое теперь придется заплатить).
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происшествия, петропавловск-камчатский, дальний восток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Дальний Восток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту

МВД: на Камчатке мужчина перепутал окно с дверью, убегая от полиции в аэропорту

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. В аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали пьяного мужчину, который, пытаясь сбежать от полицейских, перепутал окно с дверью, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку.
"В аэропорту был замечен гражданин, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Стражи правопорядка сопроводили его в служебное помещение для установления личности и составления протокола. Мужчина попытался сбежать от полицейских. Однако перепутал застекленный оконный проем с дверью и побежал прямо в него, разбив стекло", — говорится в публикации.
Нарушителем оказался 42-летний местный житель. Он приехал в аэропорт проводить знакомого и, пока они ждали рейса, злоупотребил спиртными напитками.
Полицейские составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и появление нетрезвым в общественном месте. Кроме того, мужчине придется заплатить за разбитое стекло.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийДальний ВостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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