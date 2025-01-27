https://ria.ru/20250127/kallas-1995778461.html

"Проболталась": на Западе напомнили резонансные слова Каллас о России

"Проболталась": на Западе напомнили резонансные слова Каллас о России - РИА Новости, 27.01.2025

"Проболталась": на Западе напомнили резонансные слова Каллас о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х напомнил слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T22:33:00+03:00

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эстония

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х напомнил слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России.В мае тогда еще премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "поражение России — это не так уже и плохо". Она добавила, что федерация многонациональна и "если бы было больше маленьких государств, то не так уж и плохо, если большая держава станет меньше"."Как я уже несколько месяцев говорю, Россия ведет экзистенциальный конфликт против глобалистов", — написал Малинен.Эксперт добавил, что западная пропаганда вокруг России была настолько плотной, что "невозможно было понять, что происходит на самом деле, но, к счастью, Каллас наконец-то проболталась".Глава европейской дипломатии 17 января призывала сохранить санкции против России, так как они являются инструментом для Евросоюза.Ранее 10 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал слова Каллас о возможностях России, где она заявила, что "не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире".

https://ria.ru/20250127/ukraine-1995707493.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html

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в мире, россия, эстония, кайя каллас, евросоюз, америка