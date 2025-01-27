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"Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-12
"Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-12 - РИА Новости, 27.01.2025
"Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-12
"Калашников" впервые представит автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК), говорится в сообщении концерна в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:15:00+03:00
2025-01-27T13:15:00+03:00
2025-01-27T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Калашников" впервые представит автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК), говорится в сообщении концерна в Telegram-канале."Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", — рассказали в "Калашникове".Оба автомата имеют калибр 5,45х39 мм и рассчитаны на уничтожение живой силы противника. Они имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, которые соответствуют требованиям современного боя.Также концерн на выставке впервые экспонирует новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7, новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-СМ" и ударный дрон в виде управляемые барражирующего боеприпаса "КУБ-2-Э".
https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html
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технологии, абу-даби, следственный комитет россии (ск рф), шак-12
Новое оружие России, Технологии, Абу-Даби, Следственный комитет России (СК РФ), ШАК-12
"Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-12
"Калашников" впервые представит две новые модификации автомата АК-12 в Абу-Даби