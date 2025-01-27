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В Швеции задержали судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
В Швеции задержали судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 27.01.2025
В Швеции задержали судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
Прокуратура Швеции задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:17:00+03:00
2025-01-27T02:17:00+03:00
2025-01-27T07:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прокуратура Швеции задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщается на сайте ведомства."Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры", — отмечается в заявлении.Расследованием руководит старший прокурор Матс Юнгквист."Шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента", — сказал он.В воскресенье латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, вероятно, из-за внешнего воздействия.Повреждение кабелей в Балтийском мореЭто не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html
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в мире, швеция, балтийское море, латвия
В мире, Швеция, Балтийское море, Латвия
В Швеции задержали судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля под водой на Балтике