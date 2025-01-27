https://ria.ru/20250127/izrail-1995609376.html

ХАМАС должен освободить еще трех заложников 30 января

ХАМАС должен освободить еще трех заложников 30 января - РИА Новости, 27.01.2025

ХАМАС должен освободить еще трех заложников 30 января

Палестинское движение ХАМАС в рамках новых договоренностей должно освободить трех заложников в ближайший четверг в дополнение к трем заложникам, освобождение... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:07:00+03:00

2025-01-27T02:07:00+03:00

2025-01-27T02:07:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в рамках новых договоренностей должно освободить трех заложников в ближайший четверг в дополнение к трем заложникам, освобождение которых запланировано на субботу в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "После решительных и жестких переговоров под руководством премьер-министра Нетаньяху ХАМАС пошел на уступки и согласился на дополнительный этап освобождения заложников в ближайший четверг. В рамках этого этапа будут освобождены гражданка Арбель Йехуд, военнослужащая Агам Бергер и еще один заложник. Кроме того, в субботу будут освобождены еще трое заложников в соответствии с соглашением", - говорится в сообщении. В офисе премьера также подтвердили, что Израиль получил от ХАМАС список с информацией о состоянии всех заложников, подлежащих освобождению на первом этапе сделки. "В рамках этих договоренностей Израиль с завтрашнего утра разрешит жителям сектора Газа возвращаться на север палестинского анклава", - добавили в канцелярии. Ранее в воскресенье о некоторых из этих договоренностей заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, чья страна выступает посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС. В субботу движение ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем были отпущены 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250127/izrail-1995607017.html

https://ria.ru/20250127/izrail-1995606924.html

https://ria.ru/20250126/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас