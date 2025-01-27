https://ria.ru/20250127/izrail-1995607017.html
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы - РИА Новости, 27.01.2025
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:11:00+03:00
2025-01-27T01:11:00+03:00
2025-01-27T01:23:00+03:00
в мире
израиль
катар
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. "Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора, а также каждое воскресенье первого этапа соглашения о прекращении огня будут передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года", - написал он.
https://ria.ru/20250126/izrail-1995548239.html
израиль
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
МИД Катара: Израиль разрешил палестинцам возвращаться на север Газы с 27 января