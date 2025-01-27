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Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы - РИА Новости, 27.01.2025
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01:11 27.01.2025 (обновлено: 01:23 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/izrail-1995607017.html
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы - РИА Новости, 27.01.2025
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы
Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:11:00+03:00
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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. "Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора, а также каждое воскресенье первого этапа соглашения о прекращении огня будут передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года", - написал он.
https://ria.ru/20250126/izrail-1995548239.html
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в мире, израиль, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы

МИД Катара: Израиль разрешил палестинцам возвращаться на север Газы с 27 января

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х.
"Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора, а также каждое воскресенье первого этапа соглашения о прекращении огня будут передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года", - написал он.
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