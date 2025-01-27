https://ria.ru/20250127/izrail-1995607017.html

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы - РИА Новости, 27.01.2025

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север Газы

Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:11:00+03:00

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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Власти Израиля с утра понедельника разрешат перемещенным палестинцам начать возвращение с юга сектора Газа в районы проживания на север анклава взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до пятницы, а также еще трех в субботу, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. "Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора, а также каждое воскресенье первого этапа соглашения о прекращении огня будут передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года", - написал он.

https://ria.ru/20250126/izrail-1995548239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024