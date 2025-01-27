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Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения - РИА Новости, 27.01.2025
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01:09 27.01.2025 (обновлено: 02:09 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/izrail-1995606924.html
Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения
Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения - РИА Новости, 27.01.2025
Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения
Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:09:00+03:00
2025-01-27T02:09:00+03:00
в мире
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль получил от ХАМАС список с информацией о состоянии всех заложников, подлежащих освобождению на первом этапе", - говорится в сообщении.На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
https://ria.ru/20250126/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения

Офис Нетаньяху: Израиль получил от ХАМАС списки живых и погибших заложников

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль получил от ХАМАС список с информацией о состоянии всех заложников, подлежащих освобождению на первом этапе", - говорится в сообщении.
На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
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