https://ria.ru/20250127/izrail-1995606924.html

Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения

Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения - РИА Новости, 27.01.2025

Израиль получил от ХАМАС списки заложников для освобождения

Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:09:00+03:00

2025-01-27T01:09:00+03:00

2025-01-27T02:09:00+03:00

в мире

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль получил от ХАМАС список с информацией о состоянии всех заложников, подлежащих освобождению на первом этапе", - говорится в сообщении.На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.

https://ria.ru/20250126/konflikt-1915630213.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху