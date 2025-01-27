https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html
Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку
Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку - РИА Новости, 27.01.2025
Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку
Мэр Корсаковского района Александр Ивашов подал в понедельник в отставку. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:06:00+03:00
2025-01-27T10:06:00+03:00
2025-01-27T10:07:00+03:00
политика
сахалинская областная дума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв – РИА Новости. Мэр Корсаковского района Александр Ивашов подал в понедельник в отставку. "В свете начавшейся проверки моих действий как должностного лица я принял решение сложить полномочия главы. Так будет честно и справедливо в отношении моей команды и всех жителей", – написал он на своей странице в Telegram-канале. Ивашова избрали главой администрации муниципального образования в 2021 году. До этого он руководил Анивским районом, после победы на выборах в Сахалинскую областную думу был зампредом островного парламента.
https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html
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политика, сахалинская областная дума
Политика, Сахалинская областная Дума
Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку
Мэр Корсаковского района на Сахалине Ивашов подал в отставку