https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html

Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку

Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку - РИА Новости, 27.01.2025

Глава Корсаковского района на Сахалине подал в отставку

Мэр Корсаковского района Александр Ивашов подал в понедельник в отставку. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:06:00+03:00

2025-01-27T10:06:00+03:00

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политика

сахалинская областная дума

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв – РИА Новости. Мэр Корсаковского района Александр Ивашов подал в понедельник в отставку. "В свете начавшейся проверки моих действий как должностного лица я принял решение сложить полномочия главы. Так будет честно и справедливо в отношении моей команды и всех жителей", – написал он на своей странице в Telegram-канале. Ивашова избрали главой администрации муниципального образования в 2021 году. До этого он руководил Анивским районом, после победы на выборах в Сахалинскую областную думу был зампредом островного парламента.

https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html

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2025

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политика, сахалинская областная дума