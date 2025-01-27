В Москве прошла презентация нового пособия "Военная история России"
В Москве презентовали пособие "Военная история России" под редакцией Мединского
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия "Военная история России"
Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия "Военная история России"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве прошла презентация нового учебного пособия "Военная история России" под редакцией Владимира Мединского, изданного Российским военно-историческим обществом в трех книгах, синхронизированных со школьным изучением курса истории.
"Каждый том синхронизирован с основным школьным курсом учебника. Это стало возможно потому, что появилась единая государственная линейка. Раньше такая синхронизация была немыслима", - сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
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Он уточнил, что первый том для 6-7 классов охватывает период от Древнерусского государства до второй половины семнадцатого века и все события военной истории той поры. Второй том для 8-9 классов затрагивает период от Северной войны в эпоху Петра Первого до русско-японской войны 1904-1905 годов. Третий том для 10-11 классов посвящен событиям военной истории от Первой мировой войны до событий настоящего времени, включая СВО.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в рамках выхода нового пособия запланировано повышение квалификации учителей. "Мы вместе с российским военно-историческим обществом запланировали повышение квалификации учителей, подготовку учителей под данное пособие. Данное пособие рекомендовано для использования всем школам страны", - сказал министр.
Глава издательства "Просвещение" Михаил Кожевников, отвечая на вопрос о якобы завышенных ценах на пособие, выпускаемого издательством, заявил, что цена учебников по военной истории в зависимости от их объема сегодня варьируется от 319 до 408 рублей.
Пособие одобрено министерством просвещения РФ и предназначено для учеников средних школ, курсантов суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов, всех интересующихся военной историей России.
Уникальность издания состоит в том, что в нем доступным и понятным языком, с опорой на достижения современной исторической науки, излагаются ключевые события отечественной военной истории. Особое внимание уделено событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
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