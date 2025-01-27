https://ria.ru/20250127/ispanija-1995784031.html

В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна

В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна - РИА Новости, 27.01.2025

В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна

Гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:30:00+03:00

2025-01-27T19:30:00+03:00

2025-01-27T19:30:00+03:00

в мире

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_d129133a2cdf3afe4144e634b134bfc5.jpg

МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает в понедельник газета Pais с ссылкой на источники. "Пожилая женщина входила в группу наркоторговцев, девять членов которой были задержаны гражданской гвардией. В результате полицейских действий в Сантонье и городе Лимпиас, также расположенном в Кантабрии, было изъято более 6,5 килограмма наркотических веществ", — пишет газета. По ее информации, расследование началось в 2024 году. Пожилая женщина продавала наркотики из окна своего дома или в местных барах, куда она ходила с ходунками. Среди девяти задержанных в ходе операции - шесть мужчин и три женщины. Пять членов группы были заключены под стражу.

https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания