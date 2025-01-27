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В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна - РИА Новости, 27.01.2025
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19:30 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ispanija-1995784031.html
В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна
В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна - РИА Новости, 27.01.2025
В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна
Гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:30:00+03:00
2025-01-27T19:30:00+03:00
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МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает в понедельник газета Pais с ссылкой на источники. "Пожилая женщина входила в группу наркоторговцев, девять членов которой были задержаны гражданской гвардией. В результате полицейских действий в Сантонье и городе Лимпиас, также расположенном в Кантабрии, было изъято более 6,5 килограмма наркотических веществ", — пишет газета. По ее информации, расследование началось в 2024 году. Пожилая женщина продавала наркотики из окна своего дома или в местных барах, куда она ходила с ходунками. Среди девяти задержанных в ходе операции - шесть мужчин и три женщины. Пять членов группы были заключены под стражу.
https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html
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в мире, испания
В мире, Испания
В Испании задержали 87-летнюю женщину, торгующую наркотиками из своего окна

Pais: в Испании задержали 87-летнюю женщину за продажу наркотиков из окна дома

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
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МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает в понедельник газета Pais с ссылкой на источники.
"Пожилая женщина входила в группу наркоторговцев, девять членов которой были задержаны гражданской гвардией. В результате полицейских действий в Сантонье и городе Лимпиас, также расположенном в Кантабрии, было изъято более 6,5 килограмма наркотических веществ", — пишет газета.
По ее информации, расследование началось в 2024 году. Пожилая женщина продавала наркотики из окна своего дома или в местных барах, куда она ходила с ходунками. Среди девяти задержанных в ходе операции - шесть мужчин и три женщины. Пять членов группы были заключены под стражу.
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