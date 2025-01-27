https://ria.ru/20250127/iordanija-1995602753.html

Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев

Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев - РИА Новости, 27.01.2025

Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев

Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:01:00+03:00

2025-01-27T00:01:00+03:00

2025-01-27T00:02:00+03:00

в мире

иордания

ближний восток

амман (город)

айман ас-сафади

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg

ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание независимого палестинского государства, а не выдворение палестинцев с их земли, заявил в воскресенье журналистам в Аммане министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. "Мы все хотим достигнуть мира и стабильности в регионе, путь к которым связан с реализацией прав палестинского народа, чтобы он мог жить в независимом палестинском государстве, обладающем суверенитетом, бок о бок с Израилем, согласно международной резолюции о создании двух государств, а также международному праву и резолюциям. Наше неприятие перемещения палестинцев твердо и не меняется, и Иордания не может отказаться от этого, отсюда наши постоянные усилия по восстановлению сектора Газа, чтобы палестинский народ мог жить в приемлемых условиях после всех этих страданий", — сказал ас-Сафади. Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

иордания

ближний восток

амман (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иордания, ближний восток, амман (город), айман ас-сафади