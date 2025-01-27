Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев
Глава МИД Иордании: Амман отвергает возможность перемещения палестинцев
© AP Photo / Abed KhaledИзраильский авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Израильский авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание независимого палестинского государства, а не выдворение палестинцев с их земли, заявил в воскресенье журналистам в Аммане министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
"Мы все хотим достигнуть мира и стабильности в регионе, путь к которым связан с реализацией прав палестинского народа, чтобы он мог жить в независимом палестинском государстве, обладающем суверенитетом, бок о бок с Израилем, согласно международной резолюции о создании двух государств, а также международному праву и резолюциям. Наше неприятие перемещения палестинцев твердо и не меняется, и Иордания не может отказаться от этого, отсюда наши постоянные усилия по восстановлению сектора Газа, чтобы палестинский народ мог жить в приемлемых условиях после всех этих страданий", — сказал ас-Сафади.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.