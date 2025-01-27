Рейтинг@Mail.ru
Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 27.01.2025 (обновлено: 00:02 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/iordanija-1995602753.html
Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев
Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев - РИА Новости, 27.01.2025
Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев
Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:01:00+03:00
2025-01-27T00:02:00+03:00
в мире
иордания
ближний восток
амман (город)
айман ас-сафади
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание независимого палестинского государства, а не выдворение палестинцев с их земли, заявил в воскресенье журналистам в Аммане министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. "Мы все хотим достигнуть мира и стабильности в регионе, путь к которым связан с реализацией прав палестинского народа, чтобы он мог жить в независимом палестинском государстве, обладающем суверенитетом, бок о бок с Израилем, согласно международной резолюции о создании двух государств, а также международному праву и резолюциям. Наше неприятие перемещения палестинцев твердо и не меняется, и Иордания не может отказаться от этого, отсюда наши постоянные усилия по восстановлению сектора Газа, чтобы палестинский народ мог жить в приемлемых условиях после всех этих страданий", — сказал ас-Сафади. Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html
иордания
ближний восток
амман (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1664aa6ceac7ca9d9dee9b57387f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иордания, ближний восток, амман (город), айман ас-сафади
В мире, Иордания, Ближний Восток, Амман (город), Айман ас-Сафади
Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев

Глава МИД Иордании: Амман отвергает возможность перемещения палестинцев

© AP Photo / Abed KhaledИзраильский авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израильский авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Израильский авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Иордания придерживается твердой и неизменной позиции о невозможности переселения палестинцев на ее территорию, безопасность на Ближнем Востоке принесет создание независимого палестинского государства, а не выдворение палестинцев с их земли, заявил в воскресенье журналистам в Аммане министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
"Мы все хотим достигнуть мира и стабильности в регионе, путь к которым связан с реализацией прав палестинского народа, чтобы он мог жить в независимом палестинском государстве, обладающем суверенитетом, бок о бок с Израилем, согласно международной резолюции о создании двух государств, а также международному праву и резолюциям. Наше неприятие перемещения палестинцев твердо и не меняется, и Иордания не может отказаться от этого, отсюда наши постоянные усилия по восстановлению сектора Газа, чтобы палестинский народ мог жить в приемлемых условиях после всех этих страданий", — сказал ас-Сафади.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Египет не приемлет попытки переселения палестинцев
Вчера, 23:49
 
В миреИорданияБлижний ВостокАмман (город)Айман ас-Сафади
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала