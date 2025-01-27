Рейтинг@Mail.ru
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 27.01.2025 (обновлено: 11:47 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/indija-1995648849.html
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США - РИА Новости, 27.01.2025
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США
Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:49:00+03:00
2025-01-27T11:47:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай (клуб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. "Индия заинтересована в нормализации отношений РФ и США. Мы считаем, что необходим диалог между ключевыми игроками. И Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится", - сказал посол журналистам "на полях" российско-индийской конференции клуба "Валдай", отвечая на вопрос готова ли Индия предоставить свою площадку для возможной будущей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб)
В мире, Индия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Валдай (клуб)
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США

Посол Кумар: Индия готова содействовать нормализации отношений России и США

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар.
"Индия заинтересована в нормализации отношений РФ и США. Мы считаем, что необходим диалог между ключевыми игроками. И Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится", - сказал посол журналистам "на полях" российско-индийской конференции клуба "Валдай", отвечая на вопрос готова ли Индия предоставить свою площадку для возможной будущей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России
24 января, 19:07
 
В миреИндияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Валдай (клуб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала