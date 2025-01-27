https://ria.ru/20250127/indija-1995648849.html

Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США

Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США - РИА Новости, 27.01.2025

Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США

Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:49:00+03:00

2025-01-27T10:49:00+03:00

2025-01-27T11:47:00+03:00

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валдай (клуб)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. "Индия заинтересована в нормализации отношений РФ и США. Мы считаем, что необходим диалог между ключевыми игроками. И Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится", - сказал посол журналистам "на полях" российско-индийской конференции клуба "Валдай", отвечая на вопрос готова ли Индия предоставить свою площадку для возможной будущей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html

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в мире, индия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб)