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Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США - РИА Новости, 27.01.2025
Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США
Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:49:00+03:00
2025-01-27T10:49:00+03:00
2025-01-27T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индия готова в случае необходимости содействовать нормализации отношений России и США, заявил посол Индии в России Винай Кумар. "Индия заинтересована в нормализации отношений РФ и США. Мы считаем, что необходим диалог между ключевыми игроками. И Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится", - сказал посол журналистам "на полях" российско-индийской конференции клуба "Валдай", отвечая на вопрос готова ли Индия предоставить свою площадку для возможной будущей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Индия заявила о готовности помочь в нормализации отношений России и США
Посол Кумар: Индия готова содействовать нормализации отношений России и США