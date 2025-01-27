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В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:31:00+03:00
2025-01-27T10:31:00+03:00
2025-01-27T11:35:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с 1 февраля на 9,5%