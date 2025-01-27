https://ria.ru/20250127/indeksatsiya-1995649484.html

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025

В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:31:00+03:00

2025-01-27T10:31:00+03:00

2025-01-27T11:35:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф