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В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
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10:31 27.01.2025 (обновлено: 11:35 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/indeksatsiya-1995649484.html
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий - РИА Новости, 27.01.2025
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий
Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:31:00+03:00
2025-01-27T11:35:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат и пособий

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с 1 февраля на 9,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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23 января, 19:27
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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