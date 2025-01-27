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В мире осталось около 220 тысяч переживших Холокост - РИА Новости, 27.01.2025
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17:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/holokost-1995749351.html
В мире осталось около 220 тысяч переживших Холокост
В мире осталось около 220 тысяч переживших Холокост - РИА Новости, 27.01.2025
В мире осталось около 220 тысяч переживших Холокост
Переживших Холокост осталось во всем мире около 220 тысяч человек, сообщает издание Axios со ссылкой на общественную организацию Claims Conference. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:03:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переживших Холокост осталось во всем мире около 220 тысяч человек, сообщает издание Axios со ссылкой на общественную организацию Claims Conference. "Около 220 000 человек, прошедших через Холокост, проживают примерно в 90 странах", - пишет издание. Отмечается, что подавляющее большинство из живущих жертв Холокоста - 95% - родились в период с 1928 по 1946 годы, многие в период этих событий были детьми. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
https://ria.ru/20250127/volodin-1995657451.html
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в мире, освенцим, россия, юнеско
В мире, Освенцим, Россия, ЮНЕСКО
В мире осталось около 220 тысяч переживших Холокост

Axios: во всем мире осталось около 220 тысяч человек, переживших Холокост

© Flickr / kallebooНадпись Arbeit Macht Frei в Аушвице
Надпись Arbeit Macht Frei в Аушвице - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Flickr / kalleboo
Надпись Arbeit Macht Frei в Аушвице. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переживших Холокост осталось во всем мире около 220 тысяч человек, сообщает издание Axios со ссылкой на общественную организацию Claims Conference.
«
"Около 220 000 человек, прошедших через Холокост, проживают примерно в 90 странах", - пишет издание.
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Вчера, 10:50
Отмечается, что подавляющее большинство из живущих жертв Холокоста - 95% - родились в период с 1928 по 1946 годы, многие в период этих событий были детьми.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
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