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Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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11:59 27.01.2025 (обновлено: 12:29 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:59:00+03:00
2025-01-27T12:29:00+03:00
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью. В четверг Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей. "Значит, Алексей Владимирович, я за то, что вы позволили себе это сделать, и сделали это не в каком-то служебном формате… я объявляю вам взыскание. Формат и порядок этого взыскания мы отдельно с кадровым аппаратом обсудим… А для всех остальных рассчитываю, что этот разговор в этой части будет последним, и мне к нему больше возвращаться не придется", - заявил Хинштейн на заседании правительства региона. Врио губернатора добавил, что давать оценки рано. "Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам", - добавил он.
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html
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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ

Хинштейн объявил взыскание министру за оценку ущерба Курской области от атак ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью.
В четверг Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей.
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"Значит, Алексей Владимирович, я за то, что вы позволили себе это сделать, и сделали это не в каком-то служебном формате… я объявляю вам взыскание. Формат и порядок этого взыскания мы отдельно с кадровым аппаратом обсудим… А для всех остальных рассчитываю, что этот разговор в этой части будет последним, и мне к нему больше возвращаться не придется", - заявил Хинштейн на заседании правительства региона.
Врио губернатора добавил, что давать оценки рано.
"Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам", - добавил он.
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