https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html

Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ

Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:59:00+03:00

2025-01-27T11:59:00+03:00

2025-01-27T12:29:00+03:00

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg

КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью. В четверг Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей. "Значит, Алексей Владимирович, я за то, что вы позволили себе это сделать, и сделали это не в каком-то служебном формате… я объявляю вам взыскание. Формат и порядок этого взыскания мы отдельно с кадровым аппаратом обсудим… А для всех остальных рассчитываю, что этот разговор в этой части будет последним, и мне к нему больше возвращаться не придется", - заявил Хинштейн на заседании правительства региона. Врио губернатора добавил, что давать оценки рано. "Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам", - добавил он.

https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html

https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия