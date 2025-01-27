Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ
Хинштейн объявил взыскание министру за оценку ущерба Курской области от атак ВСУ
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексею Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью.
В четверг Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей.
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"Значит, Алексей Владимирович, я за то, что вы позволили себе это сделать, и сделали это не в каком-то служебном формате… я объявляю вам взыскание. Формат и порядок этого взыскания мы отдельно с кадровым аппаратом обсудим… А для всех остальных рассчитываю, что этот разговор в этой части будет последним, и мне к нему больше возвращаться не придется", - заявил Хинштейн на заседании правительства региона.
Врио губернатора добавил, что давать оценки рано.
"Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам", - добавил он.
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