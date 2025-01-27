ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ
Reuters: живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю
© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на члена движения.
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"ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства.
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
Вчера, 15:20
В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.
На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.