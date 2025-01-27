https://ria.ru/20250127/hamas-1995719235.html

ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ

ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:24:00+03:00

2025-01-27T15:24:00+03:00

2025-01-27T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на члена движения. "ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства. В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии. На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.

https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html

https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году