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ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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15:24 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/hamas-1995719235.html
ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ
ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:24:00+03:00
2025-01-27T15:24:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на члена движения. "ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства. В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии. На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС передало Израилю список выживших заложников, сообщили СМИ

Reuters: живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на члена движения.
«
"ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства.
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Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
Вчера, 15:20
В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.
На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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