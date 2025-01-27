https://ria.ru/20250127/hamas-1995607293.html

ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы

ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы - РИА Новости, 27.01.2025

ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы

Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, в субботу также будут освобождены еще три... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:22:00+03:00

2025-01-27T01:22:00+03:00

2025-01-27T02:08:00+03:00

в мире

катар

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441711_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_154ff9dd73c8e2a8e84a8af5b171ae99.jpg

ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, в субботу также будут освобождены еще три заложника, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. "В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что ХАМАС передаст заложницу Эрбиль Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы", - написал он. Также, по его словам, ХАМАС передаст еще трех заложников в субботу в соответствии с соглашением. "А также предоставит информацию о количестве заложников, подлежащих освобождению в рамках первой фазы соглашения", - добавил аль-Ансари.

https://ria.ru/20250126/konflikt-1915630213.html

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024