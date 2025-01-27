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ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы - РИА Новости, 27.01.2025
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01:22 27.01.2025 (обновлено: 02:08 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/hamas-1995607293.html
ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы
ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы - РИА Новости, 27.01.2025
ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы
Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, в субботу также будут освобождены еще три... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:22:00+03:00
2025-01-27T02:08:00+03:00
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катар
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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, в субботу также будут освобождены еще три заложника, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. "В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что ХАМАС передаст заложницу Эрбиль Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы", - написал он. Также, по его словам, ХАМАС передаст еще трех заложников в субботу в соответствии с соглашением. "А также предоставит информацию о количестве заложников, подлежащих освобождению в рамках первой фазы соглашения", - добавил аль-Ансари.
https://ria.ru/20250126/konflikt-1915630213.html
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в мире, катар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Катар, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС освободит трех израильских заложников до пятницы

МИД Катара: ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую

© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников, включая военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, в субботу также будут освобождены еще три заложника, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х.
"В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что ХАМАС передаст заложницу Эрбиль Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы", - написал он.
Также, по его словам, ХАМАС передаст еще трех заложников в субботу в соответствии с соглашением.
"А также предоставит информацию о количестве заложников, подлежащих освобождению в рамках первой фазы соглашения", - добавил аль-Ансари.
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