https://ria.ru/20250127/gruziya-1995721284.html
ЕС частично отменил соглашение по либерализации визового режима с Грузией
ЕС частично отменил соглашение по либерализации визового режима с Грузией - РИА Новости, 27.01.2025
ЕС частично отменил соглашение по либерализации визового режима с Грузией
Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:32:00+03:00
2025-01-27T15:32:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с Грузией, в частности, восстановлены визы для обладателей служебных и дипломатических паспортов, говорится в заявлении Совета Евросоюза. На прошлой неделе это решение утвердили постоянные представители стран-членов Евросоюза. В понедельник перед началом встречи глав МИД стран ЕС верховный представитель союза по внешней политике Кая Каллас заявила, что соглашение уже частично было приостановлено. Главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря договорились о введении визовых ограничений для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с принятием Тбилиси не устраивающих Брюссель законов, а также из-за итогов выборов в республике.
https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html
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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, кайя каллас, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Грузия, Тбилиси, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Совет Евросоюза
ЕС частично отменил соглашение по либерализации визового режима с Грузией
ЕС утвердил решение о восстановлении визового режима для грузинских чиновников