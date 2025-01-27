https://ria.ru/20250127/grenlandiya-1995774492.html

В Европарламенте поддержали идею отправить войска ЕС в Гренландию

В Европарламенте поддержали идею отправить войска ЕС в Гренландию - РИА Новости, 27.01.2025

В Европарламенте поддержали идею отправить войска ЕС в Гренландию

Отправка войск ЕС в Гренландию позволила бы показать президенту США Дональду Трампу, что Европа готова обеспечить безопасность острова, заявила евродепутат от... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:17:00+03:00

2025-01-27T18:17:00+03:00

2025-01-27T18:17:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Отправка войск ЕС в Гренландию позволила бы показать президенту США Дональду Трампу, что Европа готова обеспечить безопасность острова, заявила евродепутат от Франции Натали Луазо, отметив, что поддерживает эту идею. "Я была рада услышать, что возглавляющий комитет по обороне ЕС генерал Роберт Бригер, который является выходцем из Австрии, нейтрального и почти что пацифистского государства, заявил, что нужно отправить войска ЕС в Гренландию, чтобы показать Трампу: мы занимаемся безопасностью Гренландии. Я поддерживаю это, надо сказать американцам: "занимайтесь своими делами", - заявила она в эфире радиостанции Sud Radio. Луазо также выразила мнение, что Гренландия хочет укрепить связи с Евросоюзом. В этой связи евродепутат сообщила, что на этой неделе на остров прибудет делегация Европарламента. Ранее Бригер в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил, что "было бы совершенно разумно" рассмотреть возможность размещения в Гренландии, где сейчас присутствует американский контингент, также и "солдат ЕС". Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html

https://ria.ru/20250127/grenlandiya-1995733757.html

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз, европарламент