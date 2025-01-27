https://ria.ru/20250127/granty-1995778336.html

Подмосковье расширило программу поддержки научных сотрудников

Подмосковье расширило программу поддержки научных сотрудников - РИА Новости, 27.01.2025

Подмосковье расширило программу поддержки научных сотрудников

Правительство Московской области удвоило объем грантов для поддержки научных работников, на программу выделено 100 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T18:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Московской области удвоило объем грантов для поддержки научных работников, на программу выделено 100 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает 360.ru."Для поддержки ученых и специалистов Московской области создан ряд программ – это социальная ипотека, премии губернатора и гранты на реализацию проектов. С 2014 года размер грантов составлял до 10 миллионов рублей. В 2024 году пять получателей получили в общей сложности 50 миллионов рублей. Теперь правительством региона принято решение об увеличении объема финансирования этой программы вдвое – до 100 миллионов рублей", – сказала она.Гранты предоставляются на проекты, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Подмосковье. За весь период существования программы поддержку получили более 100 проектов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.В 2025 году процедура подачи заявок на научные гранты переведена в цифровой формат. Заявки необходимо подавать через систему "Электронный бюджет" в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

https://ria.ru/20241205/premii-1987605773.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)