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В ГД внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий - РИА Новости, 27.01.2025
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14:54 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/gosduma-1995709552.html
В ГД внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий
В ГД внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий - РИА Новости, 27.01.2025
В ГД внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий
В Госдуму внесен проект, устанавливающий ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:54:00+03:00
2025-01-27T14:54:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, устанавливающий ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Вместе с коллегами внес в Государственную Думу проект изменений в статью 205-6 Уголовного кодекса РФ, направленных на защиту национальных интересов России, прав и свобод граждан нашей страны от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи УК РФ 281 "Диверсия", 281-1 "Содействие диверсионной деятельности", 281-2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" , 281-3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем"). "Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности. Статья 205-6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Принятие закона, в случае его поддержки коллегами, позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба", - добавил парламентарий. Он подчеркнул, что в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. "Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250116/moskva-1994088237.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий

В Госдуму внесли проект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, устанавливающий ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу проект изменений в статью 205-6 Уголовного кодекса РФ, направленных на защиту национальных интересов России, прав и свобод граждан нашей страны от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам депутата, предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи УК РФ 281 "Диверсия", 281-1 "Содействие диверсионной деятельности", 281-2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" , 281-3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем").
"Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности. Статья 205-6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Принятие закона, в случае его поддержки коллегами, позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. "Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект", - заключил депутат.
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