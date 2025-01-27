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В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей - РИА Новости, 27.01.2025
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01:53 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/gosduma-1995608900.html
В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей
В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:53:00+03:00
2025-01-27T01:53:00+03:00
технологии
россия
борис чернышов (депутат)
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. "В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.
https://ria.ru/20250124/dugin-1995262840.html
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технологии, россия, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф
Технологии, Россия, Борис Чернышов (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей

Чернышов предложил снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе.
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В России предложили разблокировать соцсеть Х
24 января, 09:53
Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере.
"В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.
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