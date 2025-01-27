В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей
Чернышов предложил снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе.
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Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере.
"В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.
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