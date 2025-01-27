https://ria.ru/20250127/gosduma-1995608900.html

В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей

В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:53:00+03:00

2025-01-27T01:53:00+03:00

2025-01-27T01:53:00+03:00

технологии

россия

борис чернышов (депутат)

максут шадаев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. "В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.

https://ria.ru/20250124/dugin-1995262840.html

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Дарья Буймова

технологии, россия, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф