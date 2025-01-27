https://ria.ru/20250127/gosduma-1995608232.html

В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник

В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник

Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:39:00+03:00

2025-01-27T01:39:00+03:00

2025-01-27T01:39:00+03:00

общество

здоровье - общество

сергей леонов

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций, делающих аборты, без согласования с органами прокуратуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая, что вопросы оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)" имеют высокую социальную значимость и напрямую связаны с реализацией демографической политики государства, комитет Государственной Думы по охране здоровья считает целесообразным рассмотреть вопрос отмены моратория на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий Росздравнадзором без согласования с органами прокуратуры в отношении частных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)", - сказано в обращении. В документе отмечается, что согласно действующим нормам, внеплановые контрольные мероприятия проводятся при условии согласования с органами прокуратуры и при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, таким образом, Росздравнадзор не может проводить проверки без согласования с органами прокуратуры на предмет соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", в том числе в части наличия кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, соблюдения "дней тишины" и предоставлении информации об учете проведенных абортов. "По информации Росздравнадзора, кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам организованы лишь в 9,5% медицинских организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по искусственному прерыванию беременности, при этом организации данной формы собственности составляют 48% от числа всех медицинских организаций, осуществляющих указанное медицинское вмешательство", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, сергей леонов, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф