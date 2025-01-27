Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/gosduma-1995608232.html
В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник
В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник
Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:39:00+03:00
2025-01-27T01:39:00+03:00
общество
здоровье - общество
сергей леонов
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций, делающих аборты, без согласования с органами прокуратуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая, что вопросы оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)" имеют высокую социальную значимость и напрямую связаны с реализацией демографической политики государства, комитет Государственной Думы по охране здоровья считает целесообразным рассмотреть вопрос отмены моратория на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий Росздравнадзором без согласования с органами прокуратуры в отношении частных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)", - сказано в обращении. В документе отмечается, что согласно действующим нормам, внеплановые контрольные мероприятия проводятся при условии согласования с органами прокуратуры и при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, таким образом, Росздравнадзор не может проводить проверки без согласования с органами прокуратуры на предмет соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", в том числе в части наличия кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, соблюдения "дней тишины" и предоставлении информации об учете проведенных абортов. "По информации Росздравнадзора, кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам организованы лишь в 9,5% медицинских организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по искусственному прерыванию беременности, при этом организации данной формы собственности составляют 48% от числа всех медицинских организаций, осуществляющих указанное медицинское вмешательство", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, сергей леонов, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Сергей Леонов, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Госдума РФ
В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник

Депутат Леонов предложил отменить мораторий на проверки клиник, делающих аборты

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Сергеем Леоновым направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок Росздравнадзором в отношении частных медицинских организаций, делающих аборты, без согласования с органами прокуратуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая, что вопросы оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)" имеют высокую социальную значимость и напрямую связаны с реализацией демографической политики государства, комитет Государственной Думы по охране здоровья считает целесообразным рассмотреть вопрос отмены моратория на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий Росздравнадзором без согласования с органами прокуратуры в отношении частных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность по работе (услуге) "акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)", - сказано в обращении.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
21 января, 10:25
В документе отмечается, что согласно действующим нормам, внеплановые контрольные мероприятия проводятся при условии согласования с органами прокуратуры и при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, таким образом, Росздравнадзор не может проводить проверки без согласования с органами прокуратуры на предмет соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", в том числе в части наличия кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, соблюдения "дней тишины" и предоставлении информации об учете проведенных абортов.
"По информации Росздравнадзора, кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам организованы лишь в 9,5% медицинских организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по искусственному прерыванию беременности, при этом организации данной формы собственности составляют 48% от числа всех медицинских организаций, осуществляющих указанное медицинское вмешательство", - говорится в обращении.
Врач - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В России более 500 частных клиник отказались от абортов
5 сентября 2024, 23:16
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСергей ЛеоновМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала