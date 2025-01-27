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Госдолг Украины в 2024 году вырос до 166,1 миллиарда долларов
Госдолг Украины в 2024 году вырос до 166,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.01.2025
Госдолг Украины в 2024 году вырос до 166,1 миллиарда долларов
Госдолг Украины в прошлом году вырос в валютном эквиваленте на 14,3%, достигнув 166,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:29:00+03:00
2025-01-27T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госдолг Украины в прошлом году вырос в валютном эквиваленте на 14,3%, достигнув 166,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале."Государственный и гарантированный государством долг составил… в валютном эквиваленте 166,1 миллиарда долларов. За 2024 год государственный долг увеличился... в валютном эквиваленте на 14,3% - плюс 20,7 миллиарда долларов", - написал Гетманцев.По его словам, расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году составили 8,8% расходов общего фонда госбюджета против 8,2% в 2023 году. "По итогам 2024 года соотношение государственного долга к ВВП составит около 90,4% ВВП против 84,4% в 2023 году", - добавил Гетманцев. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября минувшего года опубликовал отчет, где прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025 - до более 106% ВВП.
https://ria.ru/20250109/gosdolg-1993011850.html
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экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, мвф, в мире
Экономика, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, МВФ, В мире
Госдолг Украины в 2024 году вырос до 166,1 миллиарда долларов
Госдолг Украины вырос в валютном эквиваленте на 14,3% до 166,1 млрд долларов